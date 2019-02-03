«Дети задыхались, была паника»: самолёту пришлось вернуться в Новосибирск из-за разгерметизации

После взлёта в «Боинге» сработал датчик разгерметизации салона





Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку аварийной посадки самолёта Boeing 757-200 — после взлёта в «Боинге» сработал датчик разгерметизации салона.





Как сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Яковлева, ложное срабатывание датчика произошло ночью 1 февраля на борту чартерного рейса Новосибирск — Камрань.





«На борту, по предварительным данным, находилось 7 членов экипажа и 243 пассажира, из них 8 детей.





После взлета из аэропорта Толмачёво сработал датчик разгерметизации салона, командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета», — рассказала Наталия Яковлева.





По словам Яковлевой, в результате инцидента никто не пострадал. «Следственной группой Новосибирского следственного отдела на транспорте проведен осмотр места происшествия, получены объяснения от экипажа. Даже если срабатывание было ложным, нужно разобраться в причинах, вызвавших это ложное срабатывание», — пояснила Наталия Яковлева.





Читатель прислал в редакцию фотографию кислородных масок





Как сообщил один из читателей в редакцию НГС, во время срабатывания датчика разгерметизации в салоне вывалились кислородные маски.





«Маски с кислородом просто не работали, дети задыхались, была паника, самолёт экстренно снизил высоту и был возвращён в Толмачёво, где после четырёх часов вылетел другим бортом», — рассказал читатель.





Как уточнил корреспонденту НГС в пресс-секретарь авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили, в аэропорту Новосибирска у авиакомпании находился резервный борт, который начали подготавливать сразу после сообщения о разгерметизации «Боинга». «После посадки рейса пассажирам было предложено воспользоваться резервным бортом. Никто из пассажиров не отказался. Никаких задержек у нас на маршрутах не возникнет», — объяснил Максим Курашвили.





В июне самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air, по свидетельству очевидца, несмотря на сложные погодные условия, пытался совершить посадку в Анталье и только чудом избежал катастрофы.

