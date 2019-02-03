«Мы не хотим сваливать»: новосибирцы устроили антимусорный пикет в единый день протеста

Всего в пикете приняли участие 15 человек

Жители города поддержали 25 регионов страны и потребовали снизить тарифы, сохранить леса и выступили против сжигания мусора





В Новосибирске прошёл пикет против «мусорной» реформы — жители города поддержали 25 регионов страны и потребовали снизить тарифы, сохранить леса и выступили против сжигания мусора.





Пикет прошёл сегодня, 3 февраля, в 13:00, неподалёку от станции метро «Красный проспект». Как сообщила корреспонденту НГС одна из участников акции, Светлана Каверзина, разрешение на проведение акции дали только в пятницу.





«Разрешение дали в последний момент на 15 человек. Примерно столько и было. Показали, что Новосибирск — часть России и что Новосибирск участвует в общероссийской акции экопротеста», — рассказала Светлана Каверзина.





По её словам, жители выступали в поддержку разных экологических тем: от сжигания мусора до корректировки «мусорной» реформы.





Новосибирцы просили «спасти» Чемской бор и даже обращались к мэру





«Поднимали как общероссийскую тему — корректировки в "мусорную реформу", что вместо монополии регоператоров на государственном уровне надо создавать условия для частного бизнеса по переработке отходов, так и нашу местную тематику — сохранение городских лесов, малых рек, отказ от сжигания мусора», — пояснила она.





В июле 2018 года в ходе конкурса статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории области был присвоен ООО «Экология-Новосибирск». В обязанности регионального оператора входят сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов.





1 января начали действовать новые тарифы на вывоз мусора — 388,33 рубля за кубометр без НДС и 466 рублей — с учётом НДС. Власти сообщали, что ранее тарифы на вывоз мусора устанавливались в ТСЖ — они составляли около 40–60 рублей в месяц с человека.