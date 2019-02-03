Неподалёку от ТЦ «МЕГА» загорелся частный дом — его не могут потушить уже три часа

Дом пытаются потушить с 11 часов

Столб дыма виден из разных частей города
Столб дыма виден из разных частей города


В Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом — столб дыма виден из разных частей города.


О пожаре в редакцию сообщил читатель Сергей, прислав фотографии со столбом дыма над частным сектором. «В данный момент возле ТЦ "МЕГА" горят частные дома», — рассказал читатель.


Как сообщила корреспонденту НГС жительница соседнего дома Лидия, дом загорелся в 11:00. «Я живу рядом прямо с этим домом. От "МЕГИ" недалеко, где остановка "Лыжная база". В этом доме делают мебель в магазин "Тулинка". Ещё у них там 2-этажный длинный дом, где живут рабочие. Или дом горит, или помещение, где делают мебель. Сирены слышали. Дым идёт, две пожарные машины. [По пострадавшим] пока молчат», — уточнила она.


Пожарные качают воду из ближайшей колонки
Пожарные качают воду из ближайшей колонки


На момент публикации получить оперативный комментарий в МЧС о причинах возгорания корреспонденту НГС не удалось.


30 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Римского-Корсакова, 12 в пятиэтажном доме загорелась одна из квартир на втором этаже. Один из жильцов, оказавшись в задымлённой квартире, метался в панике и не мог открыть дверь — его вывели на улицу пожарные.

Прочтений: 5308

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено