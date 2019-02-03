Неподалёку от ТЦ «МЕГА» загорелся частный дом — его не могут потушить уже три часа

Столб дыма виден из разных частей города





В Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом — столб дыма виден из разных частей города.





О пожаре в редакцию сообщил читатель Сергей, прислав фотографии со столбом дыма над частным сектором. «В данный момент возле ТЦ "МЕГА" горят частные дома», — рассказал читатель.





Как сообщила корреспонденту НГС жительница соседнего дома Лидия, дом загорелся в 11:00. «Я живу рядом прямо с этим домом. От "МЕГИ" недалеко, где остановка "Лыжная база". В этом доме делают мебель в магазин "Тулинка". Ещё у них там 2-этажный длинный дом, где живут рабочие. Или дом горит, или помещение, где делают мебель. Сирены слышали. Дым идёт, две пожарные машины. [По пострадавшим] пока молчат», — уточнила она.





Пожарные качают воду из ближайшей колонки





На момент публикации получить оперативный комментарий в МЧС о причинах возгорания корреспонденту НГС не удалось.





30 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Римского-Корсакова, 12 в пятиэтажном доме загорелась одна из квартир на втором этаже. Один из жильцов, оказавшись в задымлённой квартире, метался в панике и не мог открыть дверь — его вывели на улицу пожарные.