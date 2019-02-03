На площади Лыщинского Subaru лоб в лоб столкнулась с пожарным автомобилем

По информации очевидца, в аварии никто не пострадал





На площади Лыщинского в Ленинском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись автомобиль Subaru Legacy и «Газель» службы пожаротушения.





Фотографию с аварией опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии видно, что автомобили столкнулись на выезде с Октябрьского моста. По информации очевидца, в аварии обошлось без пострадавших.





В середине декабря новосибирские пожарные сообщили, что ищут свидетелей ДТП на 2-й Станционной, в котором сошлись «Мазда Демио» и ехавший на вызов пожарный автомобиль — после случившегося легковая машина скрылась с места аварии.





Позднее выяснилось, что за рулём «Мазды» была сотрудница полиции. Во время аварии она была не на службе, а ехала с ребёнком по делам.