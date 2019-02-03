Умер рэпер Децл

Информацию о смерти подтвердили родные и агент певца

Певцу было 35 лет
Певцу было 35 лет


Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимами Децл и Le Truk, скончался в ночь на 3 февраля. О смерти певца в фейсбуке написал его отец Александр Толмацкий, информация уже появилась в официальном паблике Децла. Телеканал «Дождь» связывался с агентом Дмитрием Каприеловым, тот также подтвердил произошедшее.


«Известия» со ссылкой на концертного директора артиста Павла Беленца сообщают, что предварительная причина смерти — остановка сердца. Децл выступал в Ижевске, после концерта отправился в гримерку, где ему стало плохо.




Толмацкому было 35 лет. В 2000 году, когда рэперу было 17 лет, он выпустил дебютный альбом «Кто? ты». С тех пор альбом вошел в число самых продаваемых в России с тиражом более миллиона экземпляров. А песни «Вечеринка», «Пятница», «Кровь, моя кровь» стали хитами.


Последний альбом рэпер выпустил в ноябре 2018 года, он называется «Неважно, кто там у руля».



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