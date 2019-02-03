«Если дожмут — заплатим»: мэрия собирается банкротить застройщика 30-этажки в Центральном районе

Застройщик до сих пор должен мэрии 5 миллионов рублей

Застройщик согласен выплатить деньги только после решения суда
Застройщик согласен выплатить деньги только после решения суда


Власти Новосибирска намерены подать иск о банкротстве застройщика 30-этажного здания на улице Журинской, 37 — застройщик должен мэрии деньги.


В 2017 году во дворе дома № 14 на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска провалился асфальт — это произошло из-за аварийной ситуации в глубоком котловане замороженной стройки. Из-за бездействия застройщика участка, компании ООО «БРИК», власти города выполнили работы по укреплению стенок котлована за счёт бюджета, потратив на это 5 миллионов рублей.


Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, в сентябре 2018 года суд удовлетворил требования мэрии о взыскании с ООО «БРИК» 5 миллионов рублей, однако деньги застройщик так и не выплатил. «На основании данной просуженной задолженности 


мэрия города Новосибирска планирует в феврале месяце текущего года обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд Новосибирской области о введении процедуры банкротства в отношении ООО "БРИК"», — объяснили в пресс-центре мэрии.


По словам застройщика, котлован затопило из-за аварии на тепловых сетях 
По словам застройщика, котлован затопило из-за аварии на тепловых сетях 


Как сообщил корреспонденту НГС директор ООО «БРИК» Михаил Дорохин, сейчас компания пытается обжаловать решение экспертизы. «Мы надеемся, что в апелляционном суде мы докажем, что все эти затраты должны быть отнесены на виновника, то есть это тепловые сети, которые были прорваны, из-за чего авария и случилась. 


Если суд подтвердит решение, признает виновником нас, выйдет окончательное решение суда, тогда мы будем гасить. Они имеют право [подать на банкротство], но пускай сперва дожмут документы. Если дожмут, тогда будем оплачивать», — сказал Михаил Дорохин.


При этом в пресс-центре мэрии отметили, что срок действия разрешения на строительство истёк 9 августа 2018 года. Застройщику было отказано в продлении разрешения. По данным мэрии, согласно выписке из ЕГРП, в 2016 году ООО «БРИК» заключило 97 договоров долевого участия.


В августе 2017 года одна из дольщиц пыталась обанкротить «БРИК». Через год арбитражный суд принял отказ дольщицы от заявленных требований, что подтверждается документами в картотеке арбитражных дел.

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