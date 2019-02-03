Энергетики потратят 3,2 миллиона на специальную машину — она может заводиться в мороз и плавать

Автомобили должны передать «Региональным энергетическим сетям» в апреле этого года

Всего на два автомобиля потратят 6,5 миллиона рублей





Новосибирские энергетики заказали два снегоболотохода для пересечения сложных природных преград — эти автомобили могут заводиться при низких температурах и даже плавать.





Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, «Региональные энергетические сети» закупят 2 снегоболотохода ГАЗ-34039 — начальная максимальная цена контракта 6,5 миллиона рублей.





«Снегоболотоход должен быть новым, 2018–2019 года выпуска, не бывшим ранее в эксплуатации, с отсутствием наработки, оригинальным, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов. Аналоги не рассматриваются», — подчёркивается в документах.





В техническом задании уточняется, что в автомобиле должно быть 12 мест, его грузоподъёмность должна составлять 1,5 тонны, а вес в снаряженном состоянии — не превышать 4,5 тонны. Автомобиль должен развивать скорость в 60 километров в час и плыть со скоростью 5–6 километров в час. С полной загрузкой топлива автомобиль сможет пройти почти 1000 километров.





Снегоболотоходы ГАЗ-34039 производятся на Заволжском заводе гусеничных тягачей с 1985 года. На данный момент существует 8 модификаций снегоболотохода, разработанных под различные задачи. Из документов следует, что РЭС закупает обычную версию машины без модификаций.





В апреле 2018 года правительство Новосибирской области решило купить 20 автомобилей для многодетных семей — контракт появился на сайте госзакупок.