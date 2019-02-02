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На репите: аналитики выяснили, какую музыку новосибирцы слушают чаще всего

В список вошли Тима Белорусских, Филипп Киркоров и Монеточка

Из двадцати собранных песен только три — иностранные. 
Из двадцати собранных песен только три — иностранные. 


Аналитики сервиса «Яндекс.Музыка» подсчитали, какие песни чаще всего слушали жители России. По результатам исследования специалисты составили плейлисты для нескольких городов, в том числе и для Новосибирска.


«Ко Дню сурка "Яндекс.Музыка" посчитал, какие треки чаще всего включали на повторе в Новосибирске в 2018 году. В качестве репитов учитывались повторения одного и того же трека», — говорится в сообщении.


Первое место в плейлисте «На репите: Новосибирск» занял трек «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских. На втором месте Matrang с песней «Медуза», на третьем — мелодия River Flows In You южнокорейского пианиста Yiruma.


В список также вошли такие исполнители, как Монеточка, Loboda, Филипп Киркоров, Егор Крид, канадский композитор Clinton Shorter и группа Imagine Dragons.


Вчера новосибирская группа «Буерак» опубликовала новый клип про убийцу в кинотеатре, который нашёл свою любовь.

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