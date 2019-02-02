Чистая победа: хоккейная «Сибирь» всухую обыграла СКА

Новосибирские хоккеисты обыграли одного из лидеров КХЛ





Сегодня, 2 февраля, хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл команду СКА из Санкт-Петербурга со счётом 1:0.







Единственную шайбу в игре забил нападающий «Сибири» Шейн Принс на пятой минуте матча.









Единственный гол забил нападающий «Сибири» Шейн Принс





Во втором периоде у гостей из Санкт-Петербурга было три удаления, у «Сибири» — два. Однако счёт матча так и не изменился.





В конце третьего периода гостям удалось забить шайбу в наши ворота. Однако тренерский штаб новосибирской команды запросил повторный просмотр эпизода, после чего гол был отменён из-а помехи вратарю.





В прошлой игре «Сибирь» проиграла «Йокериту» в тяжелейшем матче со счётом 3:4. Исход матча решился в овертайме.