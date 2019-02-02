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Чистая победа: хоккейная «Сибирь» всухую обыграла СКА

Счёт игры — 1:0

Новосибирские хоккеисты обыграли одного из лидеров КХЛ
Новосибирские хоккеисты обыграли одного из лидеров КХЛ


Сегодня, 2 февраля, хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл команду СКА из Санкт-Петербурга со счётом 1:0.


Единственную шайбу в игре забил  нападающий «Сибири» Шейн Принс на пятой минуте матча. 



Единственный гол забил нападающий «Сибири» Шейн Принс


Во втором периоде у гостей из Санкт-Петербурга было три удаления, у «Сибири» — два. Однако счёт матча так и не изменился.


В конце третьего периода гостям удалось забить шайбу в наши ворота. Однако тренерский штаб новосибирской команды запросил повторный просмотр эпизода, после чего гол был отменён из-а помехи вратарю.


В прошлой игре «Сибирь» проиграла «Йокериту» в тяжелейшем матче со счётом 3:4. Исход матча решился в овертайме.

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