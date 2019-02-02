Чистая победа: хоккейная «Сибирь» всухую обыграла СКА
Счёт игры — 1:0
Сегодня, 2 февраля, хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл команду СКА из Санкт-Петербурга со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забил нападающий «Сибири» Шейн Принс на пятой минуте матча.
Во втором периоде у гостей из Санкт-Петербурга было три удаления, у «Сибири» — два. Однако счёт матча так и не изменился.
В конце третьего периода гостям удалось забить шайбу в наши ворота. Однако тренерский штаб новосибирской команды запросил повторный просмотр эпизода, после чего гол был отменён из-а помехи вратарю.
В прошлой игре «Сибирь» проиграла «Йокериту» в тяжелейшем матче со счётом 3:4. Исход матча решился в овертайме.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Александра Трофименко
Фото hcsibir.ru
Видео video.khl.ru