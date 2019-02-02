Новосибирцам запретили парковаться напротив «Мегаса» на Ипподромской

Запрет будет действовать на участке в 100 метров

Запрет вступил в силу сегодня





Сегодня вступил в силу запрет остановки транспорта на одном из пересечений с улицей Ипподромской в Заельцовском районе Новосибирска.







«Запрещается остановка транспорта на ул. Кавалерийской на пересечении с улицей Ипподромской в районе дома по адресу: улица Кропоткина, 273», — сообщает пресс-служба мэрии.





Парковать автомобили запретили со стороны выезда на Ипподромскую





На этом участке сегодня установят дорожный знак «Остановка запрещена» и табличку «Зона действия» (100 метров). В мэрии добавили, что данный запрет нужен для обеспечения безопасности дорожного движения.







В конце декабря мэрия запретила парковку недалеко от Центрального парка на улице Мичурина.