Новосибирцам запретили парковаться напротив «Мегаса» на Ипподромской
Запрет будет действовать на участке в 100 метров
Сегодня вступил в силу запрет остановки транспорта на одном из пересечений с улицей Ипподромской в Заельцовском районе Новосибирска.
«Запрещается остановка транспорта на ул. Кавалерийской на пересечении с улицей Ипподромской в районе дома по адресу: улица Кропоткина, 273», — сообщает пресс-служба мэрии.
На этом участке сегодня установят дорожный знак «Остановка запрещена» и табличку «Зона действия» (100 метров). В мэрии добавили, что данный запрет нужен для обеспечения безопасности дорожного движения.
В конце декабря мэрия запретила парковку недалеко от Центрального парка на улице Мичурина.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника «2ГИС» (2)