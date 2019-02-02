Новосибирцам запретили парковаться напротив «Мегаса» на Ипподромской

Запрет будет действовать на участке в 100 метров

Запрет вступил в силу сегодня
Запрет вступил в силу сегодня


Сегодня вступил в силу запрет остановки транспорта на одном из пересечений с улицей Ипподромской в Заельцовском районе Новосибирска.


«Запрещается остановка транспорта на ул. Кавалерийской на пересечении с улицей Ипподромской в районе дома по адресу: улица Кропоткина, 273», — сообщает пресс-служба мэрии.


Парковать автомобили запретили со стороны выезда на Ипподромскую
Парковать автомобили запретили со стороны выезда на Ипподромскую


На этом участке сегодня установят дорожный знак «Остановка запрещена» и табличку «Зона действия» (100 метров). В мэрии добавили, что данный запрет нужен для обеспечения безопасности дорожного движения.


В конце декабря мэрия запретила парковку недалеко от Центрального парка на улице Мичурина. 

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