Волейбол: «Локомотив» одержал победу над красноярским «Енисеем»
Игра завершилась со счётом 3:1
В субботу, 2 февраля, новосибирские волейболисты обыграли соперников из Красноярска со счётом 3:1.
«"Локомотив" вновь оформляет победу на домашней площадке – в четырех партиях повержен красноярский "Енисей"», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».
Самым результативным игроком новосибирской команды стал доигровщик Марко Ивович — он набрал 16 очков.
По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб всё ещё занимает шестую строчку.
В прошлой игре «Локомотив» обыграл соперников из Сургута со счётом 3:0.
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Александра Трофименко
Фото vk.com/lokovolley