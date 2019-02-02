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Волейбол: «Локомотив» одержал победу над красноярским «Енисеем»

Игра завершилась со счётом 3:1

Самым результативным игроком стал доигровщик Марко Ивович.
Самым результативным игроком стал доигровщик Марко Ивович.


В субботу, 2 февраля, новосибирские волейболисты обыграли соперников из Красноярска со счётом 3:1.


«"Локомотив" вновь оформляет победу на домашней площадке – в четырех партиях повержен красноярский "Енисей"», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».


Самым результативным игроком новосибирской команды стал доигровщик Марко Ивович — он набрал 16 очков.


По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб всё ещё  занимает шестую строчку.


В прошлой игре «Локомотив» обыграл соперников из Сургута со счётом 3:0.

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