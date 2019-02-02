В Новосибирской области нашли 430 фальшивых купюр

В основном это купюры номиналом 1 и 5 тысяч рублей

Подделок стало больше, чем в прошлом году 
Подделок стало больше, чем в прошлом году 


В Новосибирской области подсчитали количество найденных фальшивок — их стало больше почти в два раза.


Всего за прошлый год в регионе нашли 430 фальшивых купюр на общую сумму 1,8 миллиона рублей, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.


«Чаще всего мошенники подделывают купюры крупных номиналов — 5000 и 1000 рублей. Таких банкнот в 2018 году в области было выявлено 361 и 55 соответственно. <...> Поддельные банкноты выявлены банками при совершении расчетных и платежных операций с клиентами», — рассказали в Банке России и добавили, что на территории области не нашли ни одной подделки новых купюр — номиналом 200 и 2000 рублей.


Кроме того, специалисты нашли пять купюр номиналом 500 рублей, а также шесть 100-рублёвок и три «полтинника».


В 2016 году в Новосибирске нашли 760 подделок, а в 2017 — всего 257 — меньше почти в два раза, чем в этом году.


Недавно Новосибирскую область включили в число лидеров по количеству фальшивомонетчиков

Прочтений: 1239

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено