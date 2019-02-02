В Новосибирской области нашли 430 фальшивых купюр

В основном это купюры номиналом 1 и 5 тысяч рублей

Подделок стало больше, чем в прошлом году





В Новосибирской области подсчитали количество найденных фальшивок — их стало больше почти в два раза.





Всего за прошлый год в регионе нашли 430 фальшивых купюр на общую сумму 1,8 миллиона рублей, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.





«Чаще всего мошенники подделывают купюры крупных номиналов — 5000 и 1000 рублей. Таких банкнот в 2018 году в области было выявлено 361 и 55 соответственно. <...> Поддельные банкноты выявлены банками при совершении расчетных и платежных операций с клиентами», — рассказали в Банке России и добавили, что на территории области не нашли ни одной подделки новых купюр — номиналом 200 и 2000 рублей.





Кроме того, специалисты нашли пять купюр номиналом 500 рублей, а также шесть 100-рублёвок и три «полтинника».





В 2016 году в Новосибирске нашли 760 подделок, а в 2017 — всего 257 — меньше почти в два раза, чем в этом году.





Недавно Новосибирскую область включили в число лидеров по количеству фальшивомонетчиков.