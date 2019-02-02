«Схватил за форму и достал нож»: новосибирца осудили за нападение на полицейских

Нападение на полицейского обернулось для сибиряка уголовным наказанием — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд над 27-летним Владимиром Носиковым, который угрожал зарезать двух полицейских на Затулинском жилмассиве.







Подсудимый получил срок в колонии строгого режима.







Инцидент, за который судили Владимира Носикова, случился прошлой зимой. Как рассказали в прокуратуре Кировского района Новосибирска, 14 февраля 2018 года двое полицейских приехали на вызов в один из подъездов дома № 18 по улице Громова, чтобы проверить сообщение о нарушении общественного порядка посреди ночи.







По данным прокуратуры, полицию вызвала жительница дома, которой надоело, что её родной брат и его знакомый Владимир Носиков сильно шумят. «В ночное время в пьяном виде находились в подъезде, нарушали тишину и покой граждан, на замечания прекратить не реагировали», — описали поведение нарушителей в прокуратуре района.







По её информации, сотрудники ППС подошли к вызвавшей их женщине и нарушителям, представились и объяснили цель своего визита. Один из полицейских спросил у собеседницы, планирует ли она подавать заявление, и та согласилась.







Ранее судимому Владимиру Носикову это не понравилось. По версии обвинения, дебошир подошёл к одному из полицейских, вырвал у него из рук планшет с бланками документов и бросил всё это на пол. Потом Носиков схватил сотрудника полиции за форму и оторвал крепление на одежде — из-за этого у полицейского упала резиновая дубинка.







«На законные требования сотрудников полиции прекратить свои действия Владимир Носиков не реагировал, после чего достал из носка нож и высказал в отношении сотрудников полиции угрозу применения насилия, а именно "перерезать" их, после чего предпринял попытки нанести сотрудникам полиции удары ножом», — сообщили в прокуратуре Кировского района.







По её данным, одному из полицейских удалось выбить у дебошира нож — после этого нападавшего задержали.







В итоге 27-летний Владимир Носиков пошёл под суд за «угрозу применения насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В суде он свою вину признал и раскаялся, уточнили в прокуратуре.







На прошлой неделе подсудимый выслушал приговор. Кировский суд признал Владимира Носикова виновным и назначил ему 1 год 8 месяцев колонии строгого режима.







Приговор в законную силу ещё не вступил. Как сообщается в карточке дела на сайте суда, адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу.







Ранее в Новосибирске завершился суд по уголовному делу об избиении полицейского табуреткой.

