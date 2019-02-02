Каждому новосибирцу пришлось заплатить 55 тысяч за «коммуналку» и интернет

Новосибирцы стали больше тратить на обязательные услуги





Жители Новосибирской области за год потратили 155 миллиардов рублей на платежи за коммунальные услуги и транспорт — на 4% больше, чем в позапрошлом году.







Такие расчёты провели аналитики Новосибирскстата по итогам 2018 года. «По объёму платных услуг Новосибирская область занимает 16-е место в России и второе в Сибирском федеральном округе. В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (20,4%), телекоммуникационные (16,6%) и транспортные услуги (13%)», — объяснили статистики.





В среднем каждый житель области потратил на обязательные платежи 55,5 тысяч рублей. 11,3 тысячи — на услуги ЖКХ, 9,2 тысячи — на интернет и сотовую связь, а также 7,2 тысячи — на транспорт и на другие услуги.





Недавно статистики заметили рост средних зарплат в Новосибирске — вместе с ними выросло количество безработных.