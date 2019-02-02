Каждому новосибирцу пришлось заплатить 55 тысяч за «коммуналку» и интернет

За год их траты увеличились

Новосибирцы стали больше тратить на обязательные услуги 
Новосибирцы стали больше тратить на обязательные услуги 


Жители Новосибирской области за год потратили 155 миллиардов рублей на платежи за коммунальные услуги и транспорт — на 4% больше, чем в позапрошлом году.


Такие расчёты провели аналитики Новосибирскстата по итогам 2018 года. «По объёму платных услуг Новосибирская область занимает 16-е место в России и второе в Сибирском федеральном округе. В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (20,4%), телекоммуникационные (16,6%) и транспортные услуги (13%)», — объяснили статистики.


В среднем каждый житель области потратил на обязательные платежи 55,5 тысяч рублей. 11,3 тысячи — на услуги ЖКХ, 9,2 тысячи — на интернет и сотовую связь, а также 7,2 тысячи — на транспорт и на другие услуги. 


Недавно статистики заметили рост средних зарплат в Новосибирске — вместе с ними выросло количество безработных.

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