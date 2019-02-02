Организаторы выбрали столицу «Тотального диктанта». Это не Новосибирск

Новосибирск всегда считался столицей акции, и именно здесь свой текст читал автор диктанта. Но с прошлого года эту традицию решили изменить и стали выбирать столицу каждый год. В прошлом году выбрали Владивосток .

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Кирилл Шматков, Александра Трофименко

Фото Александра Ощепкова