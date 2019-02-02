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Организаторы выбрали столицу «Тотального диктанта». Это не Новосибирск

За звание столицы боролись пять городов

В выбранную столицу диктанта приедет автор текста
В выбранную столицу диктанта приедет автор текста


В Новосибирске выбрали новую столицу «Тотального диктанта» — в этом году ею станет Таллин.

Об этом организаторы акции сообщили на своей официальной странице во «ВКонтакте». 


«Таллин — столица "Тотального диктанта — 2019". Поздравляем!» — говорится в сообщении. 


За звание столицы «Тотального диктанта» также боролись Казань, Ростов-на-Дону, Пенза и Вологда. 


Новосибирск всегда считался столицей акции, и именно здесь свой текст читал автор диктанта. Но с прошлого года эту традицию решили изменить и стали выбирать столицу каждый год. В прошлом году выбрали Владивосток.


«Тотальный диктант» пройдёт 13 апреля, он станет юбилейным, 15-м. Новосибирцы будут писать под диктовку текст волгоградского писателя Павла Басинского

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