Организаторы выбрали столицу «Тотального диктанта». Это не Новосибирск
За звание столицы боролись пять городов
В Новосибирске выбрали новую столицу «Тотального диктанта» — в этом году ею станет Таллин.
Об этом организаторы акции сообщили на своей официальной странице во «ВКонтакте».
«Таллин — столица "Тотального диктанта — 2019". Поздравляем!» — говорится в сообщении.
За звание столицы «Тотального диктанта» также боролись Казань, Ростов-на-Дону, Пенза и Вологда.
Новосибирск всегда считался столицей акции, и именно здесь свой текст читал автор диктанта. Но с прошлого года эту традицию решили изменить и стали выбирать столицу каждый год. В прошлом году выбрали Владивосток.
«Тотальный диктант» пройдёт 13 апреля, он станет юбилейным, 15-м. Новосибирцы будут писать под диктовку текст волгоградского писателя Павла Басинского.
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Кирилл Шматков, Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова