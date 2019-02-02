По дороге в Новосибирск из-за мороза сломался автобус из Алтая
Он застрял на трассе под городом
Утром 2 февраля под Новосибирском сломался автобус, который ехал из Алтайского края в Новосибирск, — пассажиров на замёрзшей трассе спасли сотрудники ДПС.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сломавшийся автобус заметили около 8:35 — он застрял на трассе в Ордынском районе.
«В автобусе находились 18 взрослых пассажиров. Неисправный автобус заметили сотрудники ДПС, дежурившие в эту ночь на данном участке автодороги. Сотрудники ГИБДД вызвали техническую помощь и подменный пассажирский автотранспорт. Полицейские помогли пересадить пассажиров в прибывший автобус, и они были направлены по дальнейшему маршруту, после чего помогли водителю эвакуировать неисправное транспортное средство в тёплое помещение для ремонта», — сообщили в полиции.
Сотрудники ГИБДД предупредили, что во время аномальных морозов нужно избегать дальних поездок. В крайнем случае проверить исправность машины, запастись тёплыми вещами и зарядить телефон. НГС публиковал памятку с советами от автоинспекторов.
Сегодня утром температура воздуха в Новосибирске опустилась до –40. НГС в режиме онлайн следит за тем, как город переживает морозы.
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Кирилл Шматков
Фото из архива НГС