По дороге в Новосибирск из-за мороза сломался автобус из Алтая

Он застрял на трассе под городом

Полицейские спасли 18 замерзающих пассажиров





Утром 2 февраля под Новосибирском сломался автобус, который ехал из Алтайского края в Новосибирск, — пассажиров на замёрзшей трассе спасли сотрудники ДПС.





Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сломавшийся автобус заметили около 8:35 — он застрял на трассе в Ордынском районе.





«В автобусе находились 18 взрослых пассажиров. Неисправный автобус заметили сотрудники ДПС, дежурившие в эту ночь на данном участке автодороги. Сотрудники ГИБДД вызвали техническую помощь и подменный пассажирский автотранспорт. Полицейские помогли пересадить пассажиров в прибывший автобус, и они были направлены по дальнейшему маршруту, после чего помогли водителю эвакуировать неисправное транспортное средство в тёплое помещение для ремонта», — сообщили в полиции.





Сотрудники ГИБДД предупредили, что во время аномальных морозов нужно избегать дальних поездок. В крайнем случае проверить исправность машины, запастись тёплыми вещами и зарядить телефон. НГС публиковал памятку с советами от автоинспекторов.





Сегодня утром температура воздуха в Новосибирске опустилась до –40. НГС в режиме онлайн следит за тем, как город переживает морозы.