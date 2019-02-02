Микроавтобус проехал по встречной полосе на Красном проспекте и задел больше 8 автомобилей

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса не мог стоять на ногах

Водитель микроавтобуса прекратил движение только когда въехал в сугроб 
Водитель микроавтобуса прекратил движение только когда въехал в сугроб 


Ночью 2 февраля микроавтобус Mazda проехал по встречной полосе на Красном проспекте в сторону площади Калинина, по пути задев несколько автомобилей


«Мы с супругой отъехали от "Роял парка", выехали на Красный проспект. Нам надо было развернуться и поехать в сторону площади Калинина. Подъезжаем к повороту, перед нами Hyundai Solaris "Яндекс.Такси" стоял. 


Тут я вижу, что со встречной стороны вылетает микроавтобус, въезжает в отбойник, оттуда на дорогу выпадает человек — как я потом понял, это был водитель.


Скорость у него была небольшая. Машина [без водителя] движется дальше, <...> и въезжает в "Солярис" "Яндекс.Такси",  катится дальше. <...> Мы остановились, я подхожу [к пострадавшим водителям], там уже стоит "Мазда", у нее повреждена задняя часть — а виновника нет. <...> водитель [микроавтобуса] дальше полетел, причем по встречке. <...> Получается, он по кольцу развернулся и поехал в обратном направлении. На пересечении Красного проспекта и Кавалерийской он перестраивается в нужное направление на Красный проспект, собирает там еще три машины и залетает на сугроб. Мы с ребятам подошли, микроавтобус весь разбитый. Водитель на ногах не стоит, не разговаривает», — рассказал корреспонденту НГС очевидец инцидента. 


Машина врезалась в ограждение возле «Роял парка»
Машина врезалась в ограждение возле «Роял парка»


Водителя микроавтобуса задержали сотрудники ДПС. 


Пару дней назад в Дзержинском районе пьяный водитель протаранил машину и скрылся с места аварии.

Прочтений: 352

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено