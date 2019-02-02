Микроавтобус проехал по встречной полосе на Красном проспекте и задел больше 8 автомобилей

Водитель микроавтобуса прекратил движение только когда въехал в сугроб





Ночью 2 февраля микроавтобус Mazda проехал по встречной полосе на Красном проспекте в сторону площади Калинина, по пути задев несколько автомобилей





«Мы с супругой отъехали от "Роял парка", выехали на Красный проспект. Нам надо было развернуться и поехать в сторону площади Калинина. Подъезжаем к повороту, перед нами Hyundai Solaris "Яндекс.Такси" стоял.





Тут я вижу, что со встречной стороны вылетает микроавтобус, въезжает в отбойник, оттуда на дорогу выпадает человек — как я потом понял, это был водитель.





Скорость у него была небольшая. Машина [без водителя] движется дальше, <...> и въезжает в "Солярис" "Яндекс.Такси", катится дальше. <...> Мы остановились, я подхожу [к пострадавшим водителям], там уже стоит "Мазда", у нее повреждена задняя часть — а виновника нет. <...> водитель [микроавтобуса] дальше полетел, причем по встречке. <...> Получается, он по кольцу развернулся и поехал в обратном направлении. На пересечении Красного проспекта и Кавалерийской он перестраивается в нужное направление на Красный проспект, собирает там еще три машины и залетает на сугроб. Мы с ребятам подошли, микроавтобус весь разбитый. Водитель на ногах не стоит, не разговаривает», — рассказал корреспонденту НГС очевидец инцидента.







Машина врезалась в ограждение возле «Роял парка»





Водителя микроавтобуса задержали сотрудники ДПС.





Пару дней назад в Дзержинском районе пьяный водитель протаранил машину и скрылся с места аварии.