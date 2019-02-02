Морозная красота: сибирячка сняла красивый Новосибирск в -38 градусов

Девушка вышла на прогулку по арктическому холоду ради вдохновения

1 февраля температура в Новосибирске упала ниже −30 градусов: самая низкая температура, которая фиксировалась в этот день — это −38 градусов. Весь день НГС в режиме онлайн следил за тем, как город переносит морозы — автоинспекторы рекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок, а детям разрешили не ходить в школу.





Однако самые смелые не побоялись выйти на прогулку — сибирячка Анастасия Анюхина запечатлела красивый Новосибирск в -38 градусов.







По словам Анастасии, она пошла на морозную фотосессию ради вдохновения





Солнце над городом скрывалось в тумане





В небе можно было увидеть гало





По словам Анастасии, у реки температура ощущалась как -40 градусов





Как говорят в народе, розовый закат — к морозу





Замерзла даже набережная





К вечеру на ясном небе появились первые тучи





В такие морозы все же лучше оставаться дома — спасатели попросили новосибирцев воздержаться от дальних поездок и прогулок из-за сильных морозов. А коммунальщики решили значительно повысить температуру в батареях из-за 40-градусных морозов.