Морозная красота: сибирячка сняла красивый Новосибирск в -38 градусов
Девушка вышла на прогулку по арктическому холоду ради вдохновения
1 февраля температура в Новосибирске упала ниже −30 градусов: самая низкая температура, которая фиксировалась в этот день — это −38 градусов. Весь день НГС в режиме онлайн следил за тем, как город переносит морозы — автоинспекторы рекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок, а детям разрешили не ходить в школу.
Однако самые смелые не побоялись выйти на прогулку — сибирячка Анастасия Анюхина запечатлела красивый Новосибирск в -38 градусов.
В такие морозы все же лучше оставаться дома — спасатели попросили новосибирцев воздержаться от дальних поездок и прогулок из-за сильных морозов. А коммунальщики решили значительно повысить температуру в батареях из-за 40-градусных морозов.
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Маша Вьюн
Фото Анастасии Анюхиной