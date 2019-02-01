Массовое ДТП на Димитровском мосту: собралась пробка

Скорость машин в потоке не превышает 10 км/ч





Поздно вечером 1 февраля на Димитровском мосту столкнулось несколько автомобилей — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону правого берега.





По информации очевидцев, на мосту произошло несколько аварий:





«Выехал с заправки "Газпрома" под Димитровским мостом на правом берегу, и на заезде на мост почти сразу стояли две машины, потом (далее по дороге. — Прим. ред.), эта авария серьезная [была], там машин пять [столкнулось], если не ошибаюсь. Я двигался в сторону "Гиганта", и через пару метров, по правую сторону, стояло несколько машин на обочине, там тоже были повреждения. Когда я из "Гиганта" ехал в обратную сторону, движение было затруднено сильнее, потому что одну машину развернуло, она стояла поперек всей дороги, если ехать в сторону правого берега. Пока мы ехали в пробке, там один чувак, не доезжая до этой аварии, если ехать с левого на правый, врезался в микроавтобус. Там несильные повреждения. Скорую не видел. Машина, которую вынесло, сильно повреждена, но ни тел, ничего такого не было», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Алексей.





По информации из социальных сетей, в аварии участвовали седан Hyundai Solaris и универсал Toyota Succeed, седан Toyota Marino, хетчбэк Honda Fit и внедорожник Toyota Sequoia, марки остальных автомобилей выяснить не удалось.





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