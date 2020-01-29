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Идём на вечер встречи выпускников: волшебная фраза, которая избавит вас от неприятных расспросов

Готовимся к разговорам с одноклассниками с преподавателем по ораторскому мастерству

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Приятно, когда на встрече с бывшими одноклассниками чувствуешь себя легко, но так бывает не всегда&nbsp;

Приятно, когда на встрече с бывшими одноклассниками чувствуешь себя легко, но так бывает не всегда 

Внутренне содрогаетесь от мысли, что надо идти на встречу выпускников? Или вообще думаете не ходить? Кто их вообще придумал, эти встречи — один стресс. Все приходят нарядными и рассказывают, какие они молодцы. А что если вы — не молодец? Ну вот не складывается сейчас как-то. Сжаться от неприятных вопросов? Терпеть снисходительные взгляды? К черту! 

Как отвечать на каверзные вопросы и не дать загнать себя в угол, рассказал преподаватель ораторского мастерства Филипп Кегелес. 

О работе

— Приходишь на вечер встречи выпускников, а там одноклассник хвастается, что он менеджер «Газпрома», а у тебя сейчас как-то не очень: работа непрестижная, зарплата небольшая. Как выкрутиться, чтобы и вопросов не возникало, и неудачником тебя не считали? 

— Если мы понимаем, что для человека, который идёт на вечер встречи выпускников, есть неудобные темы, то есть несколько путей. Первый путь — немного хитрить. Предположим, занимается человек тем, что моет полы. Во-первых, можно сказать: «Я работаю менеджером». То, что это клининг-менеджер, не имеет большого значения. Если у вас есть несколько заказчиков на уборку помещений, то можно сказать, что вы предприниматель. По сути же это так и есть. 

Второй путь — не отвечать на вопрос о работе. Это вовсе не значит, что надо ответить что-то вроде: «Я не хочу об этом говорить». Нет. Подобный ответ ставит человека в проигрышное положение. Можно отшутиться. 

— Как? 

— Сказать: «А я живу в своё удовольствие» или «Ты менеджер «Газпрома»? Ну я тоже работаю с газом», хотя в действительности работаешь бурильщиком. Здесь есть важный момент: то, что мы говорим, и то, как люди воспринимают, очень часто — две разные вещи. Можно не соврать ни разу, а то, что человек заблуждается, — уже не твоя проблема. Но если наврете, а потом правда вскроется, это нанесёт по вам сильный удар.

Можно сделать так, чтобы неудобный вопрос тебе не задавали. Есть волшебная фраза «Да что мы всё обо мне? Что у тебя-то?». Очень важно помнить о тех темах, которые могут быть болезненными, и во время разговора делать так, чтобы разговор об этом не заходил. 

— Как это сделать? Ведь все начинают друг друга обо всём расспрашивать. 

— Как правило, есть человек, у которого какая-то необычная профессия. Допустим, Петя теперь стрижёт собак. И весь вечер можно спорить и обсуждать, насколько это прекрасная или не прекрасная работа. То есть перевести всеобщее внимание на кого-то другого. Есть темы, которые люди всегда готовы обсуждать, и на которые всегда можно перевести разговор — это политика, здоровье, состояние дорог, погода. 

Еще один путь — сказать «Я ищу себя». Эта фраза почему-то обладает волшебной силой. Она не вызывает осуждения и снимает дальнейшие вопросы. Даже если человеку 50 лет, он молодец, ведь он ищет себя. 

От неприятных вопросов можно отшутиться

От неприятных вопросов можно отшутиться

О личной жизни

— Большинству будет интересно узнать и обсудить личную жизнь других. Допустим, женщина недавно развелась. Как здесь выкрутиться? Многим не хочется, чтобы их жалели. 

— Во-первых, надо понять для себя, хотите вы вообще обсуждать это или нет. Если решаем обсуждать, то есть два пути. Первый — начать рассказывать, как это чудесно быть одной. Это значит, что все подключатся к обсуждению. Когда чётко высказываешь свою позицию, с тобой хочется поспорить. А когда споришь с человеком — уважаешь его позицию. Второй путь — можно старательно изображать из себя жертву, даже если это не совсем так. Люди любят себя жалеть, и кто-то получает от этого удовольствие. Все начнут жалеть, успокаивать, а может, какой-то одноклассник, который в этот момент также одинок, вспомнит школьную любовь.

Можно не обсуждать свою личную жизнь, в том числе и путями, о которых мы говорили раньше. Можно немного замять разговор. Классический пример: ответить «Не сошлись характерами». Все же понимают, что это чушь полная, нельзя через 20 лет в браке понять, что у вас слишком разные характеры. Это не причина, но сразу легитимизирует вас в глазах окружающих. 

У американцев есть такое понятие — «личное пространство», когда всегда можно ответить, что это моё, личное, и я туда не пускаю посторонних. В России это меньше принято. У нас с одной стороны — душа нараспашку, с другой — надо непременно залезть в окошко и посмотреть, что там происходит. У меня на встрече выпускников одна девушка так и сделала. Большинство подумали, что там не всё хорошо, раз так отвечает. Но буквально через пару недель после этого вечера она вышла замуж и вполне себе счастлива. 

— Бывает и наоборот — за спиной не один брак, начнут смотреть с осуждением… 

— Лучшая защита — нападение. Можно же сказать девушке, которая не замужем, «Ну сходи, попробуй — это круто», а той, которая замужем со школы, рассказать, что на свете слишком много классных мужчин, чтобы зацикливаться только на одном. 

— С мужчинами также работает? 

— С мужчинами всё ещё проще. Россия — страна патриархальная. Мужчина, у которого было пять жён, изначально выглядит красавчиком в отличие от женщины, у которой было пять мужей. 

О детях

— Как отвечать на вопросы про детей. Пять детей — куда плодишь нищету, нет детей — часики-то тикают. 

— Те же самые принципы — показать, как тебе с этим круто. Здесь опять вопрос в том, как мы будем себя позиционировать. Хуже всего вдаваться в причины, объяснять, почему так. Это изначально ставит в проигрышное положение, ты как будто оправдываешься перед толпой. 

Очень важно понимать, что, конечно, встретившись спустя пять-десять лет, люди рассказывают про всё самое хорошее, что у них в жизни происходит. Это не значит, что у них в жизни всё идеально. Как и у вас, верно?

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КОММЕНТАРИИ (10)

Basil P. Nile
29 янв 2020 в 10:33

Зачем вообще с ними встречаться?

хитропопыйсамурай
29 янв 2020 в 10:43

А есть универсальный способ, как не отвечать на дурацкие вопросы на встречах подобных, НЕ ХОДИТЬ НА НИХ.

Фото пользователя
29 янв 2020 в 10:44

Мои одноклассники мне завидуют... Так как я самый состоятельных из всех... Бизнес в Екатеринбурге... Красноярске... Новосибирске... Купил коттедж в Хорватии... Частые путешествия по миру...