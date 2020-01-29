Идём на вечер встречи выпускников: волшебная фраза, которая избавит вас от неприятных расспросов

Приятно, когда на встрече с бывшими одноклассниками чувствуешь себя легко, но так бывает не всегда Фото: Александра Савельева / 76.ru

Внутренне содрогаетесь от мысли, что надо идти на встречу выпускников? Или вообще думаете не ходить? Кто их вообще придумал, эти встречи — один стресс. Все приходят нарядными и рассказывают, какие они молодцы. А что если вы — не молодец? Ну вот не складывается сейчас как-то. Сжаться от неприятных вопросов? Терпеть снисходительные взгляды? К черту!

Как отвечать на каверзные вопросы и не дать загнать себя в угол, рассказал преподаватель ораторского мастерства Филипп Кегелес.

О работе

— Приходишь на вечер встречи выпускников, а там одноклассник хвастается, что он менеджер «Газпрома», а у тебя сейчас как-то не очень: работа непрестижная, зарплата небольшая. Как выкрутиться, чтобы и вопросов не возникало, и неудачником тебя не считали?



— Если мы понимаем, что для человека, который идёт на вечер встречи выпускников, есть неудобные темы, то есть несколько путей. Первый путь — немного хитрить. Предположим, занимается человек тем, что моет полы. Во-первых, можно сказать: «Я работаю менеджером». То, что это клининг-менеджер, не имеет большого значения. Если у вас есть несколько заказчиков на уборку помещений, то можно сказать, что вы предприниматель. По сути же это так и есть.

Второй путь — не отвечать на вопрос о работе. Это вовсе не значит, что надо ответить что-то вроде: «Я не хочу об этом говорить». Нет. Подобный ответ ставит человека в проигрышное положение. Можно отшутиться. — Как? — Сказать: «А я живу в своё удовольствие» или «Ты менеджер «Газпрома»? Ну я тоже работаю с газом», хотя в действительности работаешь бурильщиком. Здесь есть важный момент: то, что мы говорим, и то, как люди воспринимают, очень часто — две разные вещи. Можно не соврать ни разу, а то, что человек заблуждается, — уже не твоя проблема. Но если наврете, а потом правда вскроется, это нанесёт по вам сильный удар.



Можно сделать так, чтобы неудобный вопрос тебе не задавали. Есть волшебная фраза «Да что мы всё обо мне? Что у тебя-то?». Очень важно помнить о тех темах, которые могут быть болезненными, и во время разговора делать так, чтобы разговор об этом не заходил. — Как это сделать? Ведь все начинают друг друга обо всём расспрашивать. — Как правило, есть человек, у которого какая-то необычная профессия. Допустим, Петя теперь стрижёт собак. И весь вечер можно спорить и обсуждать, насколько это прекрасная или не прекрасная работа. То есть перевести всеобщее внимание на кого-то другого. Есть темы, которые люди всегда готовы обсуждать, и на которые всегда можно перевести разговор — это политика, здоровье, состояние дорог, погода. Еще один путь — сказать «Я ищу себя». Эта фраза почему-то обладает волшебной силой. Она не вызывает осуждения и снимает дальнейшие вопросы. Даже если человеку 50 лет, он молодец, ведь он ищет себя.

От неприятных вопросов можно отшутиться Фото: Михаил Контуев

О личной жизни — Большинству будет интересно узнать и обсудить личную жизнь других. Допустим, женщина недавно развелась. Как здесь выкрутиться? Многим не хочется, чтобы их жалели.

— Во-первых, надо понять для себя, хотите вы вообще обсуждать это или нет. Если решаем обсуждать, то есть два пути. Первый — начать рассказывать, как это чудесно быть одной. Это значит, что все подключатся к обсуждению. Когда чётко высказываешь свою позицию, с тобой хочется поспорить. А когда споришь с человеком — уважаешь его позицию. Второй путь — можно старательно изображать из себя жертву, даже если это не совсем так. Люди любят себя жалеть, и кто-то получает от этого удовольствие. Все начнут жалеть, успокаивать, а может, какой-то одноклассник, который в этот момент также одинок, вспомнит школьную любовь.

Можно не обсуждать свою личную жизнь, в том числе и путями, о которых мы говорили раньше. Можно немного замять разговор. Классический пример: ответить «Не сошлись характерами». Все же понимают, что это чушь полная, нельзя через 20 лет в браке понять, что у вас слишком разные характеры. Это не причина, но сразу легитимизирует вас в глазах окружающих. У американцев есть такое понятие — «личное пространство», когда всегда можно ответить, что это моё, личное, и я туда не пускаю посторонних. В России это меньше принято. У нас с одной стороны — душа нараспашку, с другой — надо непременно залезть в окошко и посмотреть, что там происходит. У меня на встрече выпускников одна девушка так и сделала. Большинство подумали, что там не всё хорошо, раз так отвечает. Но буквально через пару недель после этого вечера она вышла замуж и вполне себе счастлива.