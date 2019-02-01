Новосибирцы разложили в снегу картины и согрелись от зажжённой «ядерной» снежинки
Сегодня вечером прошла ежегодная акция современных художников «Холодно»
Сегодня вечером, 1 февраля, новосибирские современные художники провели ежегодную акцию «Холодно» на участке, где расположился сферический дом Ивана Дыркина (Мазуренко) На своеобразной выставке побывал корреспондент НГС.
Все работы современных художников и фотографов были разложены прямо на снегу вокруг вытоптанного числа 40, или слова «Чо».
«Это галерея "Чо" или "–40", которая была создана прямо сегодня. Тут работы разных художников. Даже иногородние есть. Вот прислал работу Дамир Муратов — дистанционный участник. Работа "Омсктердам. Холладно" <…> Вот [прислал картину] Лукас Пуш из Вены. У него сегодня день рождения. <…> Традиционно выставка "Холодно" проходит в самые холодные дни зимы. Холода — самое актуальное событие для сибиряков в такие дни. И естественно, современные художники должны как-то на это отреагировать. А я как куратор [выставки] предоставляю им такую возможность. Как куратор я очень либерален: что принесут, то и принесут», — рассказал Иван Дыркин.
Традиция проводить акцию «Холодно» на участке Ивана Мазуренко зародилась в 2012 году, когда здесь располагалась знаменитая передвижная галерея-гараж White Cube.
В конце акции художники подожгли традиционную снежинку, которую изготовил известный фотограф Евгений Иванов и назвал «ядерным» воплощением снега.
В прошлом году на акции «Холодно» снежинку Евгения Иванова художники сожгли прямо в холодных мастерских, которые были отключены от отопления.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Илья Калинин
Фото автора