Новосибирцы разложили в снегу картины и согрелись от зажжённой «ядерной» снежинки

Иван Дыркин в центре своеобразной арт-галереи «Чо», или «–40»







Сегодня вечером, 1 февраля, новосибирские современные художники провели ежегодную акцию «Холодно» на участке, где расположился сферический дом Ивана Дыркина (Мазуренко) На своеобразной выставке побывал корреспондент НГС.







Работа известного российского художника Дамира Муратова (г. Омск)





Все работы современных художников и фотографов были разложены прямо на снегу вокруг вытоптанного числа 40, или слова «Чо».







Единственная скульптурная работа на выставке (на фото: в нижнем правом углу)





«Это галерея "Чо" или "–40", которая была создана прямо сегодня. Тут работы разных художников. Даже иногородние есть. Вот прислал работу Дамир Муратов — дистанционный участник. Работа "Омсктердам. Холладно" <…> Вот [прислал картину] Лукас Пуш из Вены. У него сегодня день рождения. <…> Традиционно выставка "Холодно" проходит в самые холодные дни зимы. Холода — самое актуальное событие для сибиряков в такие дни. И естественно, современные художники должны как-то на это отреагировать. А я как куратор [выставки] предоставляю им такую возможность. Как куратор я очень либерален: что принесут, то и принесут», — рассказал Иван Дыркин.







Работа новосибирского фотографа Андрея Пашиса





Традиция проводить акцию «Холодно» на участке Ивана Мазуренко зародилась в 2012 году, когда здесь располагалась знаменитая передвижная галерея-гараж White Cube.







В центре фото самая юная участница акции — трёхлетняя Лукерья Мазуренко





В конце акции художники подожгли традиционную снежинку, которую изготовил известный фотограф Евгений Иванов и назвал «ядерным» воплощением снега.









Фотограф Евгений Иванов соорудил из картона снежинку и назвал её «ядерным» воплощением снега





В конце акции снежинку Евгения Иванова традиционно сожгли и погрелись возле огня





В прошлом году на акции «Холодно» снежинку Евгения Иванова художники сожгли прямо в холодных мастерских, которые были отключены от отопления.