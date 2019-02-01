Новосибирские музыканты сняли клип про убийцу в кинотеатре, нашедшего свою любовь

В клипе один из главных героев пытается найти девушку, но в конце понимает, что настоящая любовь всё это время находилась рядом





Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый клип — в нём молодой человек пытается найти себе девушку, приглашая избранниц в кино. Они оказываются слишком говорливыми, и герой клипа их убивает.







Новый клип на песню «На старых сидениях кинотеатра» появился на видеохостинге YouTube сегодня вечером. Его премьера состоялась в 20:00. Во время премьеры клип посмотрело более 1000 человек.











Главные роли в клипе исполнили Алексей Лукин и Василина Юсковец. В официальной группе сообщается, что ближайшие выступления состоятся 30 и 31 марта в Москве и Санкт-Петербурге.





Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.