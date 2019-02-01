Новосибирские музыканты сняли клип про убийцу в кинотеатре, нашедшего свою любовь
Клип снят на песню 2016 года «На старых сидениях кинотеатра»
Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый клип — в нём молодой человек пытается найти себе девушку, приглашая избранниц в кино. Они оказываются слишком говорливыми, и герой клипа их убивает.
Новый клип на песню «На старых сидениях кинотеатра» появился на видеохостинге YouTube сегодня вечером. Его премьера состоялась в 20:00. Во время премьеры клип посмотрело более 1000 человек.
Главные роли в клипе исполнили Алексей Лукин и Василина Юсковец. В официальной группе сообщается, что ближайшие выступления состоятся 30 и 31 марта в Москве и Санкт-Петербурге.
Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.
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Дмитрий Здорников
Скриншот youtube-канала Буерак