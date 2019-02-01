Из-за морозов Новосибирск лишился соревнований по биатлону — их перенесли в Ижевск

В Новосибирске должен был пройти 5-й этап Кубка России

Из-за низкой температуры соревнования перенесли в Ижевск
Из-за низкой температуры соревнования перенесли в Ижевск


Союз биатлонистов России отменил 5-й этап Кубка России «Приз Глинского», который должен был пройти в Новосибирске, — из-за низкой температуры соревнования перенесли в Ижевск.


Информация об этом появилась сегодня, 1 февраля, на сайте Союза биатлонистов России. Соревнования должны были пройти в Новосибирске с 9 по 12 февраля.


«В связи с неблагоприятными условиями (низкой температурой) в городе Новосибирске соревнования чемпионат России, Кубок России 5-й этап, "Приз Глинского" отменяются. 


Командная гонка и суперспринт в рамках чемпионата России будут проведены в городе Ижевске в период с 14–20 марта», — говорится в сообщении СБР.


Евгений Глинский был почётным мастером спорта СССР, заслуженным тренером РСФСР и СССР по лыжным гонкам и биатлону, был представителем новосибирского областного совета «Динамо». Глинский умер в 1978 году, а в 2000 году областным комитетом физкультуры и спорта при администрации Новосибирской области ему было присвоено звание тренера века.


Сегодня стало известно об отмене ещё одной лыжной гонки из-за холодов — гонка должна была пройти в выходные на базе им. Алика Тульского. 

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