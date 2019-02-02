Ледяной ад: как Новосибирск переживает аномальный мороз

Замёрзшие лица и шокирующие цифры на термометрах — следим за холодами в режиме онлайн

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Обь парит из-за мороза





В субботу, 2 февраля, температура воздуха в Новосибирске утром достигла –40 градусов. Это третий день аномального мороза в сибирской столице, и мы рассказываем о нём в режиме онлайн.





Присылайте свои фото морозных улиц, коммунальных проблем или просто поделитесь рецептом, как согреться и не заболеть в эти морозные дни.





Сегодня мы ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с морозами, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.







13:29





«Сегодня утром на вокзале "Новосибирск-Главный". На термометре пригородного вокзала –33. По ощущениям –40», — пишут читатели.





13:21





Смотрите, какой красивый рассвет был сегодня над Обью в районе речной полиции, улица Саратовская.









13:15

«Кто-то мёрзнет, а кто-то бегает!» — написал читатель.





Сибиряк в –30: «Сижу в пуховике и трёх штанах дома под одеялом. Жду весну».





Настоящий сибиряк в –30: «Схожу-ка я на пробежку».





13:03

А это уже интересно.









«Вот, во что превратился аэрозольный баллончик на балконе с резким хлопком. Как его сейчас выбрасывать, интересно?» — пишет читатель из Кольцово.







Если знаете ответ, напишите его в комментариях.





12:53





«Жесть в Голубом Заливе», — пишет нам очаровательная читательница. Не совершайте ошибку, оставайтесь дома!





12:45





Сохраните себе куда-нибудь, чтобы потом не оказаться в мороз посреди трассы.





12:32

Читатели продолжают присылать фотографии своих градусников из разных мест.









Кочковский район — деления на термометре уже почти кончились.













Село Чемское в Тогучинском районе.









В Ярково тоже прохладно.









Маслянино. Ниже некуда.









Привет из Новолугового.









В СНТ «Тихие зори» потеплело, говорят.





12:20





И всё-таки сибиряков сложно напугать морозами. «Едем на занятия, 4 человека из 30 в классе», — написала читательница НГС Марина.





Это отличный повод напомнить правила посещения школы в морозы — мы о них рассказывали вчера. Возможно, они изменят ваши планы на следующей неделе.









12:16





Думаете, к середине дня потеплеет? Ошибаетесь, говорит «Яндекс.Погода».





12:10

«По адресу Народная, 40 дом уже сутки находится без отопления. Стоят аварийные телеги две штуки (первая припаркована так, что скорая помощь не сможет проехать, не хватит радиуса поворота, проходят только малолитражки вроде "Тойота Ист"). А работников нет. Нет никаких движений со стороны коммунальных служб. Дома в тёплых зимних штанах холодно. Обогреватели не спасают. Сидим с открытой духовкой. В подъезде пар изо рта идёт», — пожаловалась читательница НГС.







12:03





А вот так было в 8:30 в Олимпийском. «За бортом -42», — поделился читатель НГС.





12:02





Тем, кто оказался на улице ночью, вообще не позавидуешь. «Градусник в авто, Толмачёво, сегодня ночью».







11:59

А теперь к грустным новостям, но с хорошим концом. Утром дежурные ДПС заметили на трассе сломавшийся автобус с 18 замерзающими пассажирами. Они ехали в Новосибирск из Алтая, но автобус сломался из-за мороза. Их спасли, а автобус отправили в ремонт.





11:50





Морозное утро в Кольцово.





11:42





Читатели начали присылать свои морозные селфи.





11:31



«Мороз морозом, а прогулки по расписанию».





11:20





В Бердске тоже холодно. Не думайте там скрыться от мороза, у вас ничего не выйдет. «На фотографии градусник, и на нём –38. Место: Бердск-Микрорайон», — написали читатели.





11:15

А вот и лайфхаки подвезли.









«Мой товарищ с Толмачёво вчера на ночь укутал свою Honda Civic. Сегодня завёлся без проблем», — поделился читатель.





11:01





Для тех, кто только проснулся: вот такой туманный морозный рассвет вы сегодня пропустили.





10:49





В Колывани всё тоже очень плохо. «Доброе морозное утро! Не знаю, как в городе, а вот Колывань замерзла», — пишут читатели на редакционный WhatsApp.





10:47

А вот такие цифры увидели жители Сосновки.









10:44

Читатели НГС с раннего утра начали присылать фотографии уличных термометров. И они шокируют!









«Каждую зиму в Тогучине на 10 градусов холоднее, чем в Новосибирске. Потому что живём в низине, у реки Иня», — жалуется читатель НГС Николай.





