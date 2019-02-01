Дома теплее: в младших классах новосибирской школы объявили внеплановые каникулы

Гимназия разрешила младшеклассникам не ходить на занятия из-за холодов

Гимназия № 3 в Академгородке предложила младшеклассникам заниматься уроками дистанционно





Из-за сильных морозов ученики начальных классов нескольких школ Новосибирска уходят на внеочередные каникулы.





С 4 по 11 февраля в некоторых школах города объявили каникулы для учащихся начальных классов.





«В период сильных морозов большой процент пропусков занятий. Мы посмотрели прогноз погоды и решили отправить учеников младших классов на каникулы. Учителя будут заниматься с детьми дистанционно», — сообщила корреспонденту НГС директор гимназии № 3 Татьяна Алексеева.





При этом средние и старшие классы продолжат обучение в обычном режиме.





Школьникам и воспитанникам детских садов разрешено не посещать занятия при аномально низких температурах — морозная погода ближайших дней позволит не ходить в школу даже старшеклассникам. Но родители обязаны предупредить учителей о том, что ребёнок не придёт в школу.