Дома теплее: в младших классах новосибирской школы объявили внеплановые каникулы
Гимназия разрешила младшеклассникам не ходить на занятия из-за холодов
Из-за сильных морозов ученики начальных классов нескольких школ Новосибирска уходят на внеочередные каникулы.
С 4 по 11 февраля в некоторых школах города объявили каникулы для учащихся начальных классов.
«В период сильных морозов большой процент пропусков занятий. Мы посмотрели прогноз погоды и решили отправить учеников младших классов на каникулы. Учителя будут заниматься с детьми дистанционно», — сообщила корреспонденту НГС директор гимназии
При этом средние и старшие классы продолжат обучение в обычном режиме.
Школьникам и воспитанникам детских садов разрешено не посещать занятия при аномально низких температурах — морозная погода ближайших дней позволит не ходить в школу даже старшеклассникам. Но родители обязаны предупредить учителей о том, что ребёнок не придёт в школу.
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Анастасия Нефёдова
Фото Ольги Бурлаковой