Без регистрации и SMS: новосибирский театр выложил в открытый доступ записи спектаклей

Уже снятые с постановки спектакли театра «Старый дом» можно посмотреть онлайн

В театре пообещали изменить подход к видеозаписям и сделать их более детальными. На фото процесс записи постановки «Пыль»





Новосибирский театр «Старый дом» запустил онлайн-медиатеку — она доступна на сайте театра с 31 января.







На странице несколько разделов с архивными спектаклями театра, а также видеозаписи эскизных спектаклей лаборатории «Актуальный театр», читок пьес фестиваля «Любимовка» и образовательных проектов «Старого дома».







Как рассказали в театре, подготовка к запуску медиатеки заняла несколько месяцев, а идея портала появилась как один из проектов, приуроченных к 85-летию театра.







«Архив театра пополняется постоянно, но для того, чтобы предоставить зрителям доступ к наиболее полной коллекции записей, потребовалось время. Нужно было отобрать спектакли, которые будут добавлены в медиатеку в первую очередь, найти наиболее удобную площадку, подготовить информацию обо всех записях», — пояснила директор «Старого дома» Антонида Гореявчева.







Сегодня на сайте можно посмотреть 10 архивных спектаклей, созданных в период с 2010 по 2015 года. Среди них есть и относительно недавние постановки вроде «Дульсинеи Тобосской» и «Мамаши Кураж». Скоро в разделе обещают опубликовать запись спектакля «Трилогия. Электра. Орест. Ифигения в Тавриде», снятого со сцены год назад. В театре также предложили зрителям написать, какие ещё спектакли они хотели бы вновь увидеть в записях.







«Сейчас медиатека "Старого дома" — это уникальная в масштабах Новосибирска площадка, предоставляющая свободный доступ к видеозаписям спектаклей и мероприятий театра», — подчеркнула директор театра.







В начале года в театре началась работа над новой постановкой: в конце сезона «Старый дом» представит зрителям спектакль по нашумевшему роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».