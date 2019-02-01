Футбольного болельщика отправили в колонию за нападение на знакомого после матча Россия — Испания

Россияне выиграли у испанцев, а новосибирец два раза ударил оппонента ножом

Новосибирцу предстоит отправиться в колонию за нападение на знакомого с ножом — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд по делу о нападении на человека из-за счёта матча чемпионата мира по футболу.







42-летний Николай Подгорный, ударивший ножом своего знакомого, получил срок в колонии, рассказали в прокуратуре Кировского района Новосибирска.







В ведомстве напомнили, что ночью 2 июля 2018 года Николай Подгорный смотрел со знакомым матч сборных России и Испании. Это была одна восьмая финала чемпионата. Победу в игре по пенальти одержала Россия со счётом 4:3.





После игры между Подгорным и его товарищем разгорелась перепалка из-за счёта игры, которая переросла в драку. В итоге Подгорный взял на кухне нож, вернулся в комнату и два раза ударил оппонента ножом — сначала в грудь, а потом в живот.







Ранее в прокуратуре Кировского района сообщали, что после этого инцидента нападавший сбежал из квартиры и попытался скрыться от полицейских, но его всё равно поймали.







В итоге он оказался на скамье подсудимых за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). «В судебном заседании Николай Подгорный вину в совершении преступления признал частично, так как не хотел причинить своему знакомому тяжкий вред», — уточнили в прокуратуре района.







В ведомстве добавили, что на этой неделе, 29 января, Кировский районный суд Новосибирска признал подсудимого виновным и приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

