Дело о нападении на врача: полицейские больше недели не могут найти дебошира

Спутник пациентки, побивший травматолога, всё ещё в розыске

На дежурного врача напали ночью — как ранее рассказывали в горбольнице, дебошир в момент драки был, скорее всего, пьян 
На дежурного врача напали ночью — как ранее рассказывали в горбольнице, дебошир в момент драки был, скорее всего, пьян 


Новосибирская полиция всё ещё ищет посетителя травмпункта городской больницы № 1, который неделю назад напал на молодого врача-травматолога, лечившего его жену. В МВД рассказали свою версию событий.


Муж пациентки напал на врача травмпункта на улице Залесского ночью 24 января — ему не понравилось, что травматолог слишком долго лечит его раненую жену. Из-за этого новосибирец стал ругаться на медперсонал, затем ввалился в травмпункт и стал душить и бить врача. Он так сильно ударил врача спиной о стену, что даже проломил её.


Сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области ответила на запрос журналиста НГС, в котором подтвердила, что в ту ночь посетитель больницы действительно вёл себя агрессивно и набросился на врача.


«В ходе конфликтной ситуации медицинский работник получил травмы шеи и руки. Сотрудники охраны больницы нажали на тревожную кнопку, но подозреваемый скрылся до приезда полицейских. Сотрудники полиции установили личность гражданина, подозреваемого в нанесении побоев потерпевшему», — сообщили в полиции.


В ведомстве пояснили, что в действиях напавшего есть «признаки административного правонарушения» статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои).


«В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Проводятся проверочные мероприятия», — заключили в пресс-службе регионального ГУ МВД.



Ранее в Дзержинском районе ещё один новосибирец подрался с сотрудником службы судебных приставов — сотрудник ФССП попал в больницу с травмой головы. Его оппонента полицейские задержали спустя 10 дней после конфликта. В декабре 2018 года суд отправил сибиряка, подравшегося с сотрудником УФССП, под стражу.

Прочтений: 2469

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено