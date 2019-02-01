Дело о нападении на врача: полицейские больше недели не могут найти дебошира

Спутник пациентки, побивший травматолога, всё ещё в розыске

На дежурного врача напали ночью — как ранее рассказывали в горбольнице, дебошир в момент драки был, скорее всего, пьян





Новосибирская полиция всё ещё ищет посетителя травмпункта городской больницы № 1 , который неделю назад напал на молодого врача-травматолога, лечившего его жену. В МВД рассказали свою версию событий.







Муж пациентки напал на врача травмпункта на улице Залесского ночью 24 января — ему не понравилось, что травматолог слишком долго лечит его раненую жену. Из-за этого новосибирец стал ругаться на медперсонал, затем ввалился в травмпункт и стал душить и бить врача. Он так сильно ударил врача спиной о стену, что даже проломил её.







Сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области ответила на запрос журналиста НГС, в котором подтвердила, что в ту ночь посетитель больницы действительно вёл себя агрессивно и набросился на врача.







«В ходе конфликтной ситуации медицинский работник получил травмы шеи и руки. Сотрудники охраны больницы нажали на тревожную кнопку, но подозреваемый скрылся до приезда полицейских. Сотрудники полиции установили личность гражданина, подозреваемого в нанесении побоев потерпевшему», — сообщили в полиции.







В ведомстве пояснили, что в действиях напавшего есть «признаки административного правонарушения» статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои).







«В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Проводятся проверочные мероприятия», — заключили в пресс-службе регионального ГУ МВД.











Ранее в Дзержинском районе ещё один новосибирец подрался с сотрудником службы судебных приставов — сотрудник ФССП попал в больницу с травмой головы. Его оппонента полицейские задержали спустя 10 дней после конфликта. В декабре 2018 года суд отправил сибиряка, подравшегося с сотрудником УФССП, под стражу.

