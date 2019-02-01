Дело о нападении на врача: полицейские больше недели не могут найти дебошира
Спутник пациентки, побивший травматолога, всё ещё в розыске
Новосибирская полиция всё ещё ищет посетителя травмпункта городской больницы
Муж пациентки напал на врача травмпункта на улице Залесского ночью 24 января — ему не понравилось, что травматолог слишком долго лечит его раненую жену. Из-за этого новосибирец стал ругаться на медперсонал, затем ввалился в травмпункт и стал душить и бить врача. Он так сильно ударил врача спиной о стену, что даже проломил её.
Сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области ответила на запрос журналиста НГС, в котором подтвердила, что в ту ночь посетитель больницы действительно вёл себя агрессивно и набросился на врача.
«В ходе конфликтной ситуации медицинский работник получил травмы шеи и руки. Сотрудники охраны больницы нажали на тревожную кнопку, но подозреваемый скрылся до приезда полицейских. Сотрудники полиции установили личность гражданина, подозреваемого в нанесении побоев потерпевшему», — сообщили в полиции.
В ведомстве пояснили, что в действиях напавшего есть «признаки административного правонарушения» статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои).
«В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Проводятся проверочные мероприятия», — заключили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Ранее в Дзержинском районе ещё один новосибирец подрался с сотрудником службы судебных приставов — сотрудник ФССП попал в больницу с травмой головы. Его оппонента полицейские задержали спустя 10 дней после конфликта. В декабре 2018 года суд отправил сибиряка, подравшегося с сотрудником УФССП, под стражу.
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Мария Морсина
Фото Веры Сальницкой
Видео предоставлено горбольницей № 1