Библиотеки попросили новосибирцев отдать им книги
Год назад новосибирцы принесли 3 тысячи книг
Новосибирские библиотеки попросили подарить им книги — акция «Дарите книги с любовью» проходит не впервые. В прошлом году горожане принесли 3 тысячи книг.
«14 февраля отмечается Международный день книгодарения. К этому празднику и приурочен сбор книг для библиотек Новосибирской области. В основном будут собираться книги детские, подростковые. В хорошем состоянии, — рассказала начальник отдела Центра книги и чтения Новосибирской областной научной библиотеки Татьяна Вуцан. — Мы каждый год делаем этот сбор. Он всегда очень активно проходит, люди очень много приносят книг».
Сотрудники библиотек ждут научно-популярную литературу, обучающие и развивающие книги. Желательно, чтобы это были книги, изданные не раньше 2013 года. Если старше, то в хорошем состоянии.
«Книги могут быть пожертвованы из личной библиотеки в хорошем состоянии или быть новыми, приобретенными в магазинах. В акции может участвовать любой желающий — частное лицо, учреждения культуры, коммерческие организации», — уточнили в библиотеке.
Благотворительная акция по сбору книг для библиотек Новосибирской области организована Новосибирской государственной областной научной библиотекой, Областной библиотекой имени А.М. Горького совместно с Союзом женщин Новосибирской области.
Сбор книг начался 1 февраля и продлится до конца месяца. По словам Татьяны Вуцан, в прошлом году новосибирцы принесли около 3 тысяч книг.
В прошлом году писательница и журналист из Новосибирска Елена Климова выпустила книгу добрых сказок «Летать легко» и подарила их маленьким пациентам больниц.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова