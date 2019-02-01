Библиотеки попросили новосибирцев отдать им книги

Книги можно принести в Новосибирскую государственную областную научную библиотеку и Областную библиотеку имени А.М. Горького

Новосибирские библиотеки попросили подарить им книги — акция «Дарите книги с любовью» проходит не впервые. В прошлом году горожане принесли 3 тысячи книг.







«14 февраля отмечается Международный день книгодарения. К этому празднику и приурочен сбор книг для библиотек Новосибирской области. В основном будут собираться книги детские, подростковые. В хорошем состоянии, — рассказала начальник отдела Центра книги и чтения Новосибирской областной научной библиотеки Татьяна Вуцан. — Мы каждый год делаем этот сбор. Он всегда очень активно проходит, люди очень много приносят книг».







Сотрудники библиотек ждут научно-популярную литературу, обучающие и развивающие книги. Желательно, чтобы это были книги, изданные не раньше 2013 года. Если старше, то в хорошем состоянии.





«Книги могут быть пожертвованы из личной библиотеки в хорошем состоянии или быть новыми, приобретенными в магазинах. В акции может участвовать любой желающий — частное лицо, учреждения культуры, коммерческие организации», — уточнили в библиотеке.







Благотворительная акция по сбору книг для библиотек Новосибирской области организована Новосибирской государственной областной научной библиотекой, Областной библиотекой имени А.М. Горького совместно с Союзом женщин Новосибирской области.





Сбор книг начался 1 февраля и продлится до конца месяца. По словам Татьяны Вуцан, в прошлом году новосибирцы принесли около 3 тысяч книг.





В прошлом году писательница и журналист из Новосибирска Елена Климова выпустила книгу добрых сказок «Летать легко» и подарила их маленьким пациентам больниц.