эксперимент

Мороз — это красиво: НГС превратил кипяток в арку из ледяных кристаллов

Литр горячей воды мгновенно застыл на морозе в красивую ледяную арку

В одно мгновение кипяток застывает в воздухе
В одно мгновение кипяток застывает в воздухе


Журналисты НГС повторили эксперимент с кипятком на морозе. Благодаря эффекту Мпембы горячая вода, нарушая первый закон термодинамики, за доли секунды при низких температурах превращается в ледяные кристаллы. 


Горячая вода застывает быстрее холодной — учёные до сих пор не могут однозначно объяснить, почему так происходит.


«Потеря тепла происходит из-за контакта с очень холодным воздухом. Но здесь ещё и такая история: например, вы купались и когда выходите из воды, вы чувствуете, что вода начинает испаряться с вашего тёплого тела, вы чувствуете, что энергия отдаётся на превращение жидкости в пар. Когда вы выбрасываете кипяток на морозе, он испаряется — на это затрачивается очень большая энергия капли воды, и за счёт этого она сильно охлаждается. У холодной воды процесс испарения не такой активный. При сильном испарении отвод тепла происходит намного быстрее. Холодная вода, конечно, замёрзнет, но процесс теплообмена воды с воздухом очень длительный и медленный. По сути, вода отдаёт свою энергию, частично превращаясь в пар», — пояснил доцент кафедры общей физики Новосибирского государственного технического университета Валерий Христофоров.


Для эксперимента корреспондент НГС вскипятила 1 литр воды, залила кипяток в термос и разлила его при температуре –29 градусов в сквере у Сибирского государственного университета водного транспорта. Получилось очень эффектное видео. 


Ловите момент в выходные и снимайте также зрелищные фото и видео, пока в городе царит арктический антициклон.



На прошлой неделе мы объяснили, почему горит шоколад и сильно чадит — в этом нет ничего плохого.

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