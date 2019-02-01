Мороз — это красиво: НГС превратил кипяток в арку из ледяных кристаллов

В одно мгновение кипяток застывает в воздухе





Журналисты НГС повторили эксперимент с кипятком на морозе. Благодаря эффекту Мпембы горячая вода, нарушая первый закон термодинамики, за доли секунды при низких температурах превращается в ледяные кристаллы.





Горячая вода застывает быстрее холодной — учёные до сих пор не могут однозначно объяснить, почему так происходит.





«Потеря тепла происходит из-за контакта с очень холодным воздухом. Но здесь ещё и такая история: например, вы купались и когда выходите из воды, вы чувствуете, что вода начинает испаряться с вашего тёплого тела, вы чувствуете, что энергия отдаётся на превращение жидкости в пар. Когда вы выбрасываете кипяток на морозе, он испаряется — на это затрачивается очень большая энергия капли воды, и за счёт этого она сильно охлаждается. У холодной воды процесс испарения не такой активный. При сильном испарении отвод тепла происходит намного быстрее. Холодная вода, конечно, замёрзнет, но процесс теплообмена воды с воздухом очень длительный и медленный. По сути, вода отдаёт свою энергию, частично превращаясь в пар», — пояснил доцент кафедры общей физики Новосибирского государственного технического университета Валерий Христофоров.





Для эксперимента корреспондент НГС вскипятила 1 литр воды, залила кипяток в термос и разлила его при температуре –29 градусов в сквере у Сибирского государственного университета водного транспорта. Получилось очень эффектное видео.





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