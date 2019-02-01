Прокуратура возобновила расследование гибели туристов на перевале Дятлова
Спустя 60 лет после загадочной трагедии
На Урале вновь начнется расследование загадочной гибели туристов на перевале Дятлова. Проверку инициирует прокуратура Свердловской области по согласованию с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой. В настоящее время существует 75 версий гибели туристов в 1959 году, задача следствия — оставить только одну.
О возобновлении проверки заявил сегодня начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков в эфире ведомственного ТВ. Курьяков отметил, что он и его коллеги исключают криминальные следы в истории «дятловцев».
Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Отортен. Руководитель экспедиции, студент радиофака УПИ Игорь Дятлов и ещё 8 туристов из его группы погибли при странных обстоятельствах. Путешественников нашли только 26 февраля замёрзшими без верхней одежды и обуви. Палатка была разрезана, у погибших обнаружили странные травмы: переломы, ожоги, у кого-то не было глаз, ободраны щеки и губы. Позже место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова.
Силовики и ученые все эти годы выдвигают версии о том, что же все-таки случилось на перевале. Среди них — нападение беглых заключенных, ссора между туристами, сход лавины, испытание секретного оружия, убийство туристов снежным человеком йети и даже вмешательство НЛО. В одной из экспедиций уральские туристы во время экспедиции на перевал определили, что место гибели группы студентов находится не там, где считалось ранее.
Мария Захарова