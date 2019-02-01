Прописывал по 5 человек в день: новосибирец оформил документы для 400 иностранцев

За свои услуги он брал по 300 рублей с человека

За 10 месяцев он совершил 100 преступлений





Новосибирца будут судить за то, что он прописывал у себя иностранцев, — за 10 месяцев он совершил 100 эпизодов преступлений.





Как сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Ольга Юдина, всего 29-летний житель Кировского района прописал в комнате 400 иностранцев.





«В ходе предварительного следствия установлено, что в конце декабря 2017 года обвиняемый познакомился с мужчиной <...>, который предложил ему подзаработать денег путём регистрации иностранных граждан в комнате общей площадью 16,5 квадратного метра, принадлежащей матери. За каждого зарегистрированного гражданина мужчина пообещал обвиняемому передавать по 300 рублей», — уточнила Ольга Юдина.





По её словам, новосибирец с января по октябрь брал документы иностранных граждан у своего сообщника и отдавал их в многофункциональные центры.





«Обвиняемый мог поставить на учёт несколько граждан — по 5, по 3 человека за день. Каждый день считается одним эпизодом, всего он совершил 96 эпизодов преступлений, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ.





Данные [о регистрации иностранных граждан] были предоставлены федеральной миграционной службой (сейчас Главное управление по вопросам миграции МВД России. — Прим. ред.). На основании этого было проведено расследование», — пояснила Ольга Юдина.





В прокуратуре уточнили, что свою вину новосибирец полностью признал. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо до 2 лет лишения свободы за каждый эпизод преступления. Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.





В июле 2018 года в Новосибирске возбудили пять уголовных дел в отношении 30-летнего мужчины — его обвиняют в оформлении фиктивной прописки для 37 иностранцев в комнате общежития.

