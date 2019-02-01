Новосибирцы атаковали портал «Госуслуги», чтобы записать детей в школу

В этом году в Новосибирске готовятся принять около 22 тысяч первоклассников





В Новосибирске стартовала запись детей в первые классы — за день родители оставили больше двух тысяч заявлений, многие из которых оформили с полуночи до 1:00.





Об этом корреспонденту НГС сообщил начальник областного департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов. Департамент обслуживает региональную часть портала «Госуслуги».





«Всего в системе сейчас 3512 занесённых заявки. 2163 — с ЕПГУ, остальные — это бумажные заявки от жителей, что принесли, которые школы зарегистрировали в системе "Электронная школа"», — объяснил он.





Запись в первые классы началась 1 февраля. В первый час, с 00:00 до 1:00, родители со всей области отправили 1038 заявок через портал «Госуслуги». К утру их стало 1312, а в середине дня их количество перевалило за две тысячи. В департаменте образования мэрии в ответ на запрос НГС пояснили, что на 13:00 в городские школы отправили 1396 заявлений, большинство из которых также через «Госуслуги».





Перед стартом записи власти объявили, что чиновники будут дежурить всю ночь, чтобы не допустить сбоев на портале — в прошлом году родители не могли выбрать класс для приёма.





Записать ребёнка в школу можно до конца июня и только в ту, которая прикреплена к месту прописки. В остальные можно будет записаться с 1 июля, но только если там останутся свободные места. Заявление можно подать через «Госуслуги» или принести его в школу. В прошлом году родители устроили ночные дежурства, чтобы успеть занять очередь.