Глыба снега рухнула на припаркованный BMW в Горском микрорайоне

Снег упал на крышу BMW прошлой ночью





В ночь на четверг, 31 января, упавшая сверху снежная глыба повредила BMW 3-й серии, припаркованный возле дома № 8А в микрорайоне «Горский» в Ленинском районе Новосибирска.







Фотографии повреждённой машины появились в паблике «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».







Как рассказал корреспонденту НГС житель этого дома Юрий Шумахер, он припарковался возле входа в один из офисов вечером после работы. А когда вышел из подъезда на следующее утро, то увидел, что у машины повреждена крыша и разбито лобовое стекло.







Водитель уверен, что глыба снега на его BMW упала с крыши многоэтажки, а не с козырька офиса, рядом с которым он припарковался.







«Точно с крыши. Потому что там видно, что ещё шапки [снега] висят, видно, что куска какого-то не хватает. <…> Там ещё сама архитектура дома такая, что там нет ни подоконников, ни особо балконов — там только <…> лоджии, <…> и там снегу негде скапливаться больше. И вот с этого козырька, который над машиной буквально в полуметре висит, если б оттуда упал снег, он бы так крышу не деформировал. <…> Упал он именно сверху, и пока падал, разгонялся», — считает Юрий Шумахер.







Машина получила серьёзные повреждения





По словам водителя, он ещё не знает, во сколько может обойтись ремонт BMW, — ему ещё только предстоит отдать машину на экспертизу. Но в дальнейшем он планирует обратиться в суд, чтобы наказать виновных в скоплении снега на крыше.







«Я понимаю: машина — это всё наживное, на это можно и заработать. Даже если я не выиграю дело, я её починю за свой счёт — ничего страшного. Но, может быть, она жизнь кому-то спасла — там и человек мог проходить», — рассуждает водитель.







Юрий Шумахер добавил, что вчера он вызвал на место полицейских, чтобы они задокументировали происшествие. А управляющую компанию, отвечающую за обслуживание дома, о случившемся оповестила его девушка Ксения Исакова.







Как пояснила корреспонденту НГС сама Исакова, вчера она не попала в офис УК «Стандарт» — в управляющей компании был «технический день». Но девушке удалось найти одну из работниц УК и сообщить ей о произошедшем.







Юрий Шумахер считает, что снег на BMW рухнул с крыши жилой высотки





Узнать позицию управляющей компании «Стандарт» по этому поводу корреспонденту НГС пока не удалось — специалист по работе с населением Людмила Жильнио попросила прислать официальный запрос на электронную почту. В своём письме редакция попросила управляющую компанию пояснить, вовремя ли очищали крышу от снега, считает ли УК «Стандарт» себя виновной в инциденте с машиной и планирует ли возмещать ущерб её владельцу.









Падение снега с балконов и крыш на машины в Новосибирске происходит нередко. Например, на прошлой неделе рухнувший с пятиэтажки снег разбил припаркованную машину на проспекте Дзержинского.