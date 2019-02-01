Участника гонки троллейбусов наказали за обгон коллеги на улице Гоголя
Он объехал другой троллейбус слева и зацепился за него токоприёмниками
Водитель троллейбуса устроил гонки с коллегой на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска — за нарушение правил ему сделали выговор.
«Водителем троллейбуса инв.
По информации мэрии, за эти нарушения «к водителю применено дисциплинарное взыскание». Коллеги водителя троллейбуса уточнили НГС, что ему сделали выговор.
В понедельник, 28 января, автомобилист снял видео, на котором один троллейбус обгоняет другой на улице Гоголя. После обгона он зацепился токоприёмниками и парализовал движение по улице.
В конце прошлого года экипаж троллейбуса
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Анна Богданова
Видео предоставлено читателем НГС, скриншот видео