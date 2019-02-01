Участника гонки троллейбусов наказали за обгон коллеги на улице Гоголя

Он объехал другой троллейбус слева и зацепился за него токоприёмниками

Водителю-гонщику сделали выговор — он обогнал другой троллейбус и устроил пробку на улице Гоголя

Водитель троллейбуса устроил гонки с коллегой на улице Гоголя в Центральном районе Новосибирска — за нарушение правил ему сделали выговор.







«Водителем троллейбуса инв. № 1285 при работе на маршруте № 23 было допущено нарушение линейно-транспортной дисциплины, — прокомментировали недавний инцидент в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. — В результате проверки был установлен факт нарушения водителем Правил технической эксплуатации троллейбусов и должностной инструкции водителя троллейбуса».







По информации мэрии, за эти нарушения «к водителю применено дисциплинарное взыскание». Коллеги водителя троллейбуса уточнили НГС, что ему сделали выговор.







В понедельник, 28 января, автомобилист снял видео, на котором один троллейбус обгоняет другой на улице Гоголя. После обгона он зацепился токоприёмниками и парализовал движение по улице.





В конце прошлого года экипаж троллейбуса № 13 лишили премии за некультурное обслуживание пассажиров.





Гонка троллейбусов на улице Гоголя попала на видео в понедельник, 28 января



