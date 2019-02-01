Рэп под балалайку: новосибирцы перепели в мороз песню про мокрые кроссы

Во время съёмок танцорам постоянно приходилось греться





Три новосибирца сняли на фоне оперного театра и железнодорожного вокзала кавер на трек «Мокрые кроссы» рэпера Тимы Белорусских. Они переиграли песню с помощью балалайки и аккордеона.





Клип записали Василий Юрченко, Кирилл Мелентьев, Павел Михайловский — студенты и выпускники Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки.





«В 2017 году мы решили поучаствовать в конкурсе, который проводил "Вечерний Ургант", сняли кавер (на песню Luis Fonsi "Despasito"), но почему-то наш ролик не показали в программе. Зато о нас рассказали на многих федеральных каналах, и даже вышел видеосюжет в Испании. Идея снять еще один клип родилась уже давно, но получилось все только сейчас», — рассказал корреспонденту НГС участник коллектива Василий Юрченко.





Свои ролики новосибирцы снимают на фоне снежных сугробов и в валенках, а также используют в том числе русские народные инструменты.





В этот раз съемки ролика затруднились тем, что исполнителям пришлось находиться долгое время на холоде.





«Нам приходилось после каждого кадра идти и греться. А особенно было тяжело нашему танцору — Дмитрию Голованову, так как ему пришлось танцевать на морозе в свитере и одних подштанниках», — пояснил Василий.





Съемки клипа проходили на площади Ленина перед оперным театром, а также возле железнодорожного вокзала. По словам исполнителей, прохожие снимали видео и с удовольствием слушали музыкантов.





«Мы очень долго собирались снять это видео. А тут и повод подвернулся — через неделю я уезжаю жить в Москву. Для меня этот ролик — прощание с Сибирью, с моим домом, я буду очень скучать», — рассказал Василий Юрченко.







