Рэп под балалайку: новосибирцы перепели в мороз песню про мокрые кроссы

Они сняли клип на фоне оперного театра

Во время съёмок танцорам постоянно приходилось греться
Во время съёмок танцорам постоянно приходилось греться


Три новосибирца сняли на фоне оперного театра и железнодорожного вокзала кавер на трек «Мокрые кроссы» рэпера Тимы Белорусских. Они переиграли песню с помощью балалайки и аккордеона.


Клип записали Василий Юрченко, Кирилл Мелентьев, Павел Михайловский — студенты и выпускники Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки.


«В 2017 году мы решили поучаствовать в конкурсе, который проводил "Вечерний Ургант", сняли кавер (на песню Luis Fonsi "Despasito"), но почему-то наш ролик не показали в программе. Зато о нас рассказали на многих федеральных каналах, и даже вышел видеосюжет в Испании. Идея снять еще один клип родилась уже давно, но получилось все только сейчас», — рассказал корреспонденту НГС участник коллектива Василий Юрченко.


Свои ролики новосибирцы снимают на фоне снежных сугробов и в валенках, а также используют в том числе русские народные инструменты. 


В этот раз съемки ролика затруднились тем, что исполнителям пришлось находиться долгое время на холоде. 


«Нам приходилось после каждого кадра идти и греться. А особенно было тяжело нашему танцору — Дмитрию Голованову, так как ему пришлось танцевать на морозе в свитере и одних подштанниках», — пояснил Василий.


Съемки клипа проходили на площади Ленина перед оперным театром, а также возле железнодорожного вокзала. По словам исполнителей, прохожие снимали видео и с удовольствием слушали музыкантов.


«Мы очень долго собирались снять это видео. А тут и повод подвернулся — через неделю я уезжаю жить в Москву. Для меня этот ролик — прощание с Сибирью, с моим домом, я буду очень скучать», — рассказал Василий Юрченко. 



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