Семья новосибирцев открыла кондитерскую с детской витриной и открытой кухней

В ней есть медовик по рецепту бабушки и тарты

До открытия этого цеха здесь была домашняя кондитерская 
До открытия этого цеха здесь была домашняя кондитерская 


Сегодня, 2 февраля, новосибирский домашний кондитер Галина Печенина с семьёй открыла цех Biscuit House с детской витриной и открытой кухней — в работе кондитерской задействована вся семья.


«Цех мы назвали Biscuit House. Biscuit означает "печенье", а Печенина — моя фамилия. Мы открыли семейный бизнес: мой муж Артём занимается организационными вопросами, я — кухней, мой папа — налаживанием IT, а мама ведёт бухгалтерию. Такой семейный подряд. Так как у нас дочка, ей ещё нет трёх лет, мы сделали большой упор на детей и даже детскую витрину, под их рост, чтобы Мия могла отдавать деткам их заказ», — рассказала корреспонденту НГС Галина Печенина.


Галина, её муж Артём и дочь Мия
Галина, её муж Артём и дочь Мия


Печенина рассказала, что начала печь после рождения дочери и сначала работала как домашний кондитер. 


«Изначально мечты о своей кондитерской не было, потому что это казалось чем-то нереальным: это огромные вложения, а у нас ребёнок, ипотека, бытовые расходы. Первые полтора года точно не думала даже, а потом я начала посещать разные мастер-классы и собирать знания по крупицам: что нужно для того, чтобы открыть своё дело. Нормальная семья с маленьким ребёнком и с ипотекой не решилась бы на такое, только отважная и сумасшедшая», — уверена кондитер.


Галина Печенина считает, что она первый домашний кондитер в Новосибирске, который открыл своё производство в отдельном помещении, не в бизнес-центре и тому подобном. Подобная практика, по её словам, есть в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове и Краснодаре.


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Нам очень нравится общаться с невестами и женихами напрямую. Увидеть неповторимый стиль пары, их эмоции, узнать пожелания и просто поболтать. Поэтому всех молодожён 2019 мы будем счастливы встречать в кондитерской с февраля. Там же можно будет попробовать и выбрать любые вкусы из линейки @Bh_nsk_info и обсудить детали за чашечкой чая. ⠀ Уговорила Артема продлить приятную акцию с сохранением стоимости 1600 р/кг на любую дату 2019 года, при бронировании до 28 февраля!!!😍Далее стоимость будет - 1750 р/кг. Успевайте! Для бронирования пишите по ссылке в шапке профиля. ⠀ ! #тортновосибирск #тортнск #невестанск #свадебныйторт #свадьбанск #свадьба #новосибирск #свадебноеплатье

Публикация от Торты На Заказ, кондитерская (@biscuit_house_nsk)


Коронный десерт Печениной — это сметанник, рецепт которого она отрабатывала пять лет, а фирменный десерт кондитерской — медовик. Его рецепт перешёл девушке от бабушки, ему уже 50 лет. Поэтому Галина Печенина принесла в кондитерскую книжку своей бабушки.


В кондитерской сделана открытая кухня, чтобы каждый посетитель смог посмотреть, какие ингредиенты используются в десертах.


На стене кондитерской написана  история её создания
На стене кондитерской написана  история её создания


«Мы используем только натуральные ингредиенты — работаем на 100%-ной фисташковой пасте, натуральной итальянской муке, бельгийском шоколаде, с мексиканской ванилью. Наша задача — соединить чистый вкус бельгийского шоколада, чистый вкус сыра маскарпоне, чистый вкус свежих ягод и получить из этого достойный десерт. Может быть, кому-то первое время будет казаться, что десерт недостаточно сладкий, потому что рецепторы забиты», — предположила кондитер.


Ранее НГС писал о том, как две сестры открыли в заводском цехе необычное производство — одна из них руководит бизнесом из США.

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