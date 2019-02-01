«А потом всё вынесут»: жильцы многоэтажки заметили в подъезде двух людей с замотанными лицами

Двое проникли в закрытый дом и начали фотографировать двери квартир

Управляющий дома предположил, что неизвестные собираются взламывать замки, и обратился в полицию
Управляющий дома предположил, что неизвестные собираются взламывать замки, и обратился в полицию


Двое людей с закрытыми лицами фотографировали двери в многоэтажке в Железнодорожном районе Новосибирска — управляющий дома предположил, что неизвестные собираются взламывать замки, и обратился в полицию.


В ночь на 1 февраля камеры наблюдения у одного из жильцов дома запечатлели двоих неизвестных в тёмной одежде, которые фотографируют двери на улице Дмитрия Шамшурина, 1. Записью с НГС поделился управляющий дома Леонид Сиников. 


На видео заметно, что лица обоих мужчин закрыты шарфами, а сами они постоянно перешёптываются. В конце ролика один из мужчин в кадре понимает, что в дверном глазке установлена видеокамера, и закрывает её рукой в рабочей перчатке.


Видео было снято в ночь на пятницу, 1 февраля


«У жильцов камера стояла на двери, и она снимала. Потом они утречком раз, посмотрели: ага, такая ситуация. Хозяева пришли ко мне, написали заявление от собственника. Я позвонил в полицию, написал заявление.


Такое ощущение, что они фотографировали замки на одной, на другой квартире, как бы не взлом», — рассказал управляющий.


По словам управляющего, камера, установленная на входе в подъезд, не засняла момент, когда эти люди зашли в подъезд. 


«Если они на камерах входных не засветились, значит вошли через гараж. Но как они смогли через него войти — непонятно, гараж закрытый. Но если зашли, значит есть у них ключи или какой-то код они знают. 


Сейчас же у всех электроника: пришли, нажали кнопочки, а потом всё вынесут — ни у кого ничего в хате не останется», — уверен Сиников.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить информацию о принятии заявления от Леонида Синикова. 


«Не получилось уточнить, но раз человек говорит, что он подал заявление, стоит ему поверить. В органах внутренних дел по любому обращению, которое поступает, проводится проверка. Разумеется, не через минуту, но проверка проводится достаточно оперативно», — пояснили в пресс-службе ведомства.


В конце октября в подъездах жилых домов на МЖК в Октябрьском районе Новосибирска появились объявления, в которых УК «Достойный сервис» предупреждает жильцов о «мошенниках», которые представляются сотрудниками СГК — на самом деле выяснилось, что это настоящие сотрудники компании.

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