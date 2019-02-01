На хоккей с ветерком: власти заберут участки для дорожной развязки к новому ЛДС
Мэрия решила изъять 21 участок и 5 домов на нескольких улицах на левом берегу Оби
Власти Новосибирска издали постановление об изъятии территорий для строительства дороги от улицы Немировича-Данченко до новой ледовой арены и реконструкции площади Лыщинского и прилегающих к ней улиц Горской, Немировича-Данченко, Блюхера и проспекта Карла Маркса.
Документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
В перечне 21 земельный участок и 5 частных домов, часть из них находятся в аренде, часть — в собственности.
Выкупу подлежат жилые дома на Горской, 60 (в справочнике 2ГИС этот дом отсутствует) и Горской, 62, а также на Стартовой, 94, 96 и 98. Общая площадь изымаемых территорий — больше 7,5 тысячи кв. м.
Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой уточнить порядок и сроки изъятия и выкупа земель и домов.
В минувшие выходные стало известно, что на строительство новой ледовой арены из федерального бюджета выделят около 3 миллиардов рублей — Новосибирск получит их тремя траншами.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова, иллюстрация к проекту строительства ЛДС