Пьяный водитель «Тойоты» сделал пешехода инвалидом и отделался условным сроком

После ночного ДТП у сбитого мужчины одна нога стала короче другой

Водитель получил условный срок за ДТП на Комсомольской — приговор в законную силу ещё не вступил
Водитель получил условный срок за ДТП на Комсомольской — приговор в законную силу ещё не вступил


В Новосибирске завершился суд над водителем «Тойоты» Станиславом Блескиным, который устроил пьяное ДТП с пешеходом на Северо-Чемском жилмассиве — сбитый мужчина получил серьёзные травмы.


«После полученных телесных повреждений потерпевший оформляет инвалидность, у него не хватает трёх сантиметров кости и одна нога стала короче другой, а также имеются повреждения внутренних органов», — рассказали в прокуратуре Кировского района Новосибирска.


Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков, ДТП случилось 4 ноября 2017 года в 23:30 возле дома № 3 на улице Комсомольской. По данным автоинспекции, Toyota Corolla Runx ехала со стороны улицы Герцена в направлении улицы Чемской.


В прокуратуре Кировского района уточнили, что водитель «Тойоты» был пьян и неправильно выбрал скорость — не учёл дорожные условия: темноту, туман и мокрый асфальт. В итоге, как поясняют в прокуратуре, он не смог вовремя остановиться перед пешеходным переходом, по которому шёл 44-летний мужчина.


По данным районной прокуратуры, пешеход переходил дорогу на зеленый свет светофора, попал под машину и серьёзно пострадал, в том числе получил переломы ног и тупую травму живота. Сбивший его водитель, 31-летний Станислав Блескин, за это пошёл под суд — его обвиняли в «нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 2 ст. 264 УК РФ).


В прокуратуре Кировского района отметили, что в суде Станислав Блескин свою вину признал и ещё до приговора выплатил пострадавшему 48 тысяч рублей, чтобы частично компенсировать моральный вред. Согласно показаниям, которые дал подсудимый, он ехал с разрешённой скоростью около 60 километров в час, но признаёт, что следовало бы ехать медленнее.


На этой неделе, 28 января, Кировский районный суд признал Станислава Блескина виновным и приговорил его к 1 году лишения свободы условно. Также осуждённый лишился права садиться за руль в течении 2,5 лет. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования пострадавшего пешехода и взыскал с водителя компенсацию морального вреда — 452 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре района. 


Ранее суд в Новосибирской области решил выпустить из колонии-поселения водителя «Ниссана», который насмерть сбил 64-летнюю женщину на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и отбыл всего несколько месяцев лишения свободы.

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