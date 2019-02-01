«Морально и физически устарела»: власти назвали дату сноса школы с барельефами
По мнению властей, построенное в 1930-е здание на улице Крылова исчерпало свой ресурс
Власти Новосибирска внесли в план строительство новой школы на улице Крылова, 18 — об этом корреспонденту в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.
По информации департамента образования, сейчас здание школы
«Так, наружные и внутренние стены здания школы
Эту информацию подтвердили в самой школе: её директор Юлия Езерская опасается, что здание не пройдёт проверку Роспотребнадзора, и работа школы, где учится около 500 детей, вовсе будет приостановлена.
В мэрии отметили, что власти уже подготовили индивидуальный проект нового 4-этажного здания на месте старой школы: в нём будет 19 кабинетов, учебные мастерские для мальчиков и девочек, столовая, медкабинет, актовый зал, библиотека с читальным залом, спортзал и помещения для дополнительного образования. По программе развития инфраструктуры строительство запланировано на 2021 год.
При этом члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры намерены сохранить здание с уникальными барельефами на фасаде и подать соответствующую заявку.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой