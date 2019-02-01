«Морально и физически устарела»: власти назвали дату сноса школы с барельефами

По мнению властей, построенное в 1930-е здание на улице Крылова исчерпало свой ресурс

Новосибирские депутаты решили снести школу ещё в 2016 году





Власти Новосибирска внесли в план строительство новой школы на улице Крылова, 18 — об этом корреспонденту в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.







По информации департамента образования, сейчас здание школы № 54 «находится в ограниченно работоспособном состоянии».







«Так, наружные и внутренние стены здания школы № 54 имеют многочисленные трещины от 1 до 2 мм, что снижает запас прочности объекта, — пояснили в мэрии. — Результаты постоянных наблюдений показывают, что большинство трещин имеют тенденцию к их расширению и появлению новых. Здание школы № 54 на сегодняшний день морально и физически устарело, срок службы здания исчерпал свой ресурс (более 80 лет)».







Эту информацию подтвердили в самой школе: её директор Юлия Езерская опасается, что здание не пройдёт проверку Роспотребнадзора, и работа школы, где учится около 500 детей, вовсе будет приостановлена.







В мэрии отметили, что власти уже подготовили индивидуальный проект нового 4-этажного здания на месте старой школы: в нём будет 19 кабинетов, учебные мастерские для мальчиков и девочек, столовая, медкабинет, актовый зал, библиотека с читальным залом, спортзал и помещения для дополнительного образования. По программе развития инфраструктуры строительство запланировано на 2021 год.







При этом члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры намерены сохранить здание с уникальными барельефами на фасаде и подать соответствующую заявку.

