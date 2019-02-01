«Очередная жертва в капкане»: на Шлюзе заметили собаку, попавшую в ловушку
По данным зоозащитников, это уже второй случай, когда животные попадают в ловушки в Советском районе
В Советском районе Новосибирска собака попала в капкан — об этом сообщил председатель группы для владельцев домашних животных «Любимец Новосибирска» Александр Родичев.
По его словам, инцидент произошёл в микрорайоне Шлюз накануне, 31 января.
«<….> очередная жертва попала в капкан. К сожалению, очень долго не мог приехать, и к тому времени собака уже убежала. Следы привели нас в лес, где собака благополучно от нас скрылась. Уверен, что собака еще себя покажет. Несмотря на морозы, мы постараемся посодействовать в поимке животного», — сообщил Александр Родичев на стене сообщества «Любимец Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».
В беседе с корреспондентом НГС Родичев отметил, что это уже не первый подобный случай. Так, 25 января в Академгородке он с помощниками поймал другую собаку, на лапе которой был капкан.
«Обратились с Академгородка. Я специально за собаками не бегаю, но поскольку есть опыт (в работе с собаками. — Прим.ред.), мы выехали. Три дня его ловили. Всё это время он бегал с капканом. Люди на улице Демакова его увидели. <…> Освободили от капкана, и собака поехала на стерилизацию», — рассказал корреспонденту НГС Александр Родичев.
Родичев считает, что оба случая — это совпадение, и говорить об их взаимосвязи пока рано.
«Я бы предположил, что капкан (который был на собаке в Академгородке. — Прим.ред.) был поставлен на какую-то мышь, а собака случайно в него попала. У пса не было серьёзных травм, синяки только небольшие. А второй капкан, который вчера попал в наше поле зрения, там на фотографии прям серьёзный. Он намного серьёзнее первого. Я верю, что это какое-то стечение обстоятельств. Говорить о том, что капканы ставят специально — рано», — добавил Александр Родичев.
В прошлом году зоозащитники вытащили из капкана собаку в Ленинском районе города — пёс прятался в заброшенном доме недалеко от улицы Троллейной. После спасения животное сбежало, когда его везли в ветлечебницу.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/favorite_of_novosibirsk