«Очередная жертва в капкане»: на Шлюзе заметили собаку, попавшую в ловушку

По данным зоозащитников, это уже второй случай, когда животные попадают в ловушки в Советском районе

Собаки попадают в капканы в Академгородке и микрорайоне Шлюз





В Советском районе Новосибирска собака попала в капкан — об этом сообщил председатель группы для владельцев домашних животных «Любимец Новосибирска» Александр Родичев.





По его словам, инцидент произошёл в микрорайоне Шлюз накануне, 31 января.





«<….> очередная жертва попала в капкан. К сожалению, очень долго не мог приехать, и к тому времени собака уже убежала. Следы привели нас в лес, где собака благополучно от нас скрылась. Уверен, что собака еще себя покажет. Несмотря на морозы, мы постараемся посодействовать в поимке животного», — сообщил Александр Родичев на стене сообщества «Любимец Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».





В беседе с корреспондентом НГС Родичев отметил, что это уже не первый подобный случай. Так, 25 января в Академгородке он с помощниками поймал другую собаку, на лапе которой был капкан.





«Обратились с Академгородка. Я специально за собаками не бегаю, но поскольку есть опыт (в работе с собаками. — Прим.ред.), мы выехали. Три дня его ловили. Всё это время он бегал с капканом. Люди на улице Демакова его увидели. <…> Освободили от капкана, и собака поехала на стерилизацию», — рассказал корреспонденту НГС Александр Родичев.





Родичев считает, что оба случая — это совпадение, и говорить об их взаимосвязи пока рано.





«Я бы предположил, что капкан (который был на собаке в Академгородке. — Прим.ред.) был поставлен на какую-то мышь, а собака случайно в него попала. У пса не было серьёзных травм, синяки только небольшие. А второй капкан, который вчера попал в наше поле зрения, там на фотографии прям серьёзный. Он намного серьёзнее первого. Я верю, что это какое-то стечение обстоятельств. Говорить о том, что капканы ставят специально — рано», — добавил Александр Родичев.





В прошлом году зоозащитники вытащили из капкана собаку в Ленинском районе города — пёс прятался в заброшенном доме недалеко от улицы Троллейной. После спасения животное сбежало, когда его везли в ветлечебницу.