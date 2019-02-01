Две сибирячки спасли от отлова пару влюблённых собак и пятерых щенков
Хозяйка собак умерла, а наследникам большая собачья семья оказалась не нужна
Две жительницы Новосибирска Александра и Хатуна забрали из частного дома на ОбьГЭСе большую семью собак.
Дворняжки Леди и Бродяга и пять их щенков жили в частном доме на ОбьГЭСе у пожилой женщины, пока не умерла их хозяйка.
«Соседка грозилась, что вызовет отлов, а вторая соседка начала за них заступаться. Собаки хорошие — будем заботиться о них, кормить, но через пару дней та женщина все равно вызвала — и Леди, Бродягу и пятерых щенков забрали», — рассказала корреспонденту НГС Александра.
В итоге подруги Александра и Хатуна решили взять семью собак, которую забрала служба отлова.
«Мы когда приехали туда, нам их достали в железных клетках. Они лояльно были настроены, я пальцы просунула в клетку. Сначала достали Леди, потом щенков перекинули из клетки в багажник. А Бродяга сам забрался за своей семьей в машину. Видно, что он такой, как папа, прям ехал. Оценивает обстановку, по сторонам смотрит», — добавила Александра. После этого она привезла собак на временную передержку, а пятерых щенков удалось раздать.
Леди и Бродяга сейчас остаются на передержке — девушки хотят найти им нового хозяина, который согласится взять обеих собак сразу.
«Мы их не планируем разлучать, пристраиваем только вместе. Я такое в первый раз вижу — они настоящая семья. Бродяга заботливый, как джентльмен. Я вчера приехала туда, на улице холод, Леди в будке, а он лежит на морозе и своим телом вход в будку перегораживает. Греет ее так и защищает. Головы постоянно кладут друг на друга. Душераздирающая картина», — рассказала Александра.
Вчера в Новосибирске спасали другую собаку — дворняжка из приюта застряла в заброшенном погребе, ей на помощь приехали спасатели.
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Валерия Терлеева
Фото предоставлены Александрой И.