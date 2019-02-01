Две сибирячки спасли от отлова пару влюблённых собак и пятерых щенков

Хозяйка собак умерла, а наследникам большая собачья семья оказалась не нужна

Семь собак могли остаться на улице или быть пойманными службами отлова после смерти хозяйки
Семь собак могли остаться на улице или быть пойманными службами отлова после смерти хозяйки


Две жительницы Новосибирска Александра и Хатуна забрали из частного дома на ОбьГЭСе большую семью собак. 


Дворняжки Леди и Бродяга и пять их щенков жили в частном доме на ОбьГЭСе у пожилой женщины, пока не умерла их хозяйка. 


«Соседка грозилась, что вызовет отлов, а вторая соседка начала за них заступаться. Собаки хорошие — будем заботиться о них, кормить, но через пару дней та женщина все равно вызвала — и Леди, Бродягу и пятерых щенков забрали», — рассказала корреспонденту НГС Александра.


Сибирячка с подругой решили спасти влюбленных и поехали забирать их из отлова
Сибирячка с подругой решили спасти влюбленных и поехали забирать их из отлова


В итоге подруги Александра и Хатуна решили взять семью собак, которую забрала служба отлова. 


«Мы когда приехали туда, нам их достали в железных клетках. Они лояльно были настроены, я пальцы просунула в клетку. Сначала достали Леди, потом щенков перекинули из клетки в багажник. А Бродяга сам забрался за своей семьей в машину. Видно, что он такой, как папа, прям ехал. Оценивает обстановку, по сторонам смотрит», — добавила Александра. После этого она привезла собак на временную передержку, а пятерых щенков удалось раздать. 


За неделю Александре и Хатуне удалось пристроить всех щенков
За неделю Александре и Хатуне удалось пристроить всех щенков


Леди и Бродяга сейчас остаются на передержке — девушки хотят найти им нового хозяина, который согласится взять обеих собак сразу. 


«Мы их не планируем разлучать, пристраиваем только вместе. Я такое в первый раз вижу — они настоящая семья. Бродяга заботливый, как джентльмен. Я вчера приехала туда, на улице холод, Леди в будке, а он лежит на морозе и своим телом вход в будку перегораживает. Греет ее так и защищает. Головы постоянно кладут друг на друга. Душераздирающая картина», — рассказала Александра.


Вчера в Новосибирске спасали другую собаку — дворняжка из приюта застряла в заброшенном погребе, ей на помощь приехали спасатели.

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