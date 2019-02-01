Жильцы боялись, что всё рухнет: управляющую компанию оштрафовали на 200 тысяч за трещину на чердаке

Бетонная балка на чердаке 9-этажки прогнулась и треснула

Бетонная балка на чердаке прогнулась и треснула
Бетонная балка на чердаке прогнулась и треснула


Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО «УК "Дзержинец"» штраф — на чердаке жилого дома на улице Есенина, 10 в Дзержинском районе Новосибирска треснула бетонная балка.


По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в этом доме составила 200 тысяч рублей.


«Балка находится на чердаке жилого дома. Она прогнулась и дала трещину. Проверка инспектором проводилась в ноябре, тогда же было выдано предписание УК об устранении. В декабре суд постановил оштрафовать управляющую компанию за неисполнение предписания», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГЖИ Новосибирской области.


В ГЖИ добавили, что на бетонную балку пожаловались жители дома, которые испугались её обрушения.


Корреспондент НГС направил запрос в юридический отдел ООО «УК "Дзержинец"» с просьбой прокомментировать ситуацию с назначением штрафа. На момент выхода публикации ответ в редакцию не поступил.


В апреле от ООО УК «НСК-Дом» потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицали штраф. 

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