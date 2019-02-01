На уроки не пойдём: детям разрешили прогулять школу из-за арктического холода
НГС объясняет, при какой погоде можно не ходить в детские сады и школы
В Новосибирск пришли аномальные морозы — НГС публикует правила посещения школы во время сильных холодов.
По информации городского департамента образования, власти разрешают воспитанникам детских садов и ученикам младших классов не ходить в школу при температуре ниже –25 градусов, ученикам 5–9-х классов — при температуре ниже –30 градусов, а старшеклассники могут остаться дома, если похолодает сильнее –35 градусов.
«Родители (законные представители) обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребёнком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю или администрации школы по телефону, затем — в письменном виде. Уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине. <...> Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении общеобразовательных организаций в период резкого понижения температуры неправомерно», — напомнили в мэрии.
В ближайшие дни в Новосибирске ожидают 30-градусные морозы, а сегодня до –34. НГС ведёт онлайн-репортаж с замёрзших улиц.
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Кирилл Шматков
Фото Екатерины Калиневич
Инфографика Евгении Бикуновой