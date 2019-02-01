Даже солярка замерзает: дальнобойщик застрял на трассе в 30-градусный мороз

Помощь пришла практически случайно — его заметили проезжавшие мимо дорожники

Водитель заглохшей машины мёрз на трассе недолго — меньше чем через полчаса его заметили дорожники
Водитель заглохшей машины мёрз на трассе недолго — меньше чем через полчаса его заметили дорожники


Сегодня утром, 1 февраля, на трассе Р-256 под Новосибирском заглох грузовик MAN — на помощь замерзающему водителю пришли дорожники.


Об этом корреспонденту НГС сообщила пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова.


По её данным, водитель ехал из Рубцовска за товаром в Новосибирск, но грузовик заглох в 67 километрах от пункта назначения.


«Он не сломался — просто замёрзла солярка», — рассказала Татьяна Чечурова.


По её словам, водитель остановился у обочины. Это произошло около 5:30, а меньше чем через полчаса мимо ехала машина «Новосибирскавтодора» — дорожники патрулировали трассу. Они остановились, подошли к дальнобойщику и поинтересовались, что случилось. После этого дорожники позвали водителя греться в свою машину, а позже грузовик Черепановского ДРСУ — филиала «Новосибирскавтодора» — отбуксировал заглохшую машину в тёплый бокс. После того как грузовик отогреется, водитель сможет вернуться на маршрут.


У грузовика замёрзла солярка, и он не смог ехать дальше
У грузовика замёрзла солярка, и он не смог ехать дальше


Татьяна Чечурова добавила, что только за январь работники «Новосибирскавтодора» 69 раз оказывали помощь водителям, которые останавливались на трассах в минусовую температуру.


Работники «Новосибирскавтодора» отогрели дальнобойщика и отбуксировали его машину в тёплый гараж
Работники «Новосибирскавтодора» отогрели дальнобойщика и отбуксировали его машину в тёплый гараж


Крепкие морозы пришли в Новосибирскую область сегодняшней ночью. Из-за неблагоприятного прогноза погоды дорожники перешли на усиленный режим работы: они чаще патрулируют федеральные трассы, чтобы вовремя помочь замерзающим водителям. А новосибирские горнолыжные курорты предупредили о том, что из-за холодов закрываются на несколько дней — подъемники не будут работать до конца следующей недели. Сегодня НГС в режиме онлайн следит за тем, как город переживает морозы.

Прочтений: 5532

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено