Даже солярка замерзает: дальнобойщик застрял на трассе в 30-градусный мороз

Водитель заглохшей машины мёрз на трассе недолго — меньше чем через полчаса его заметили дорожники





Сегодня утром, 1 февраля, на трассе Р-256 под Новосибирском заглох грузовик MAN — на помощь замерзающему водителю пришли дорожники.







Об этом корреспонденту НГС сообщила пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова.







По её данным, водитель ехал из Рубцовска за товаром в Новосибирск, но грузовик заглох в 67 километрах от пункта назначения.







«Он не сломался — просто замёрзла солярка», — рассказала Татьяна Чечурова.







По её словам, водитель остановился у обочины. Это произошло около 5:30, а меньше чем через полчаса мимо ехала машина «Новосибирскавтодора» — дорожники патрулировали трассу. Они остановились, подошли к дальнобойщику и поинтересовались, что случилось. После этого дорожники позвали водителя греться в свою машину, а позже грузовик Черепановского ДРСУ — филиала «Новосибирскавтодора» — отбуксировал заглохшую машину в тёплый бокс. После того как грузовик отогреется, водитель сможет вернуться на маршрут.







У грузовика замёрзла солярка, и он не смог ехать дальше





Татьяна Чечурова добавила, что только за январь работники «Новосибирскавтодора» 69 раз оказывали помощь водителям, которые останавливались на трассах в минусовую температуру.







Работники «Новосибирскавтодора» отогрели дальнобойщика и отбуксировали его машину в тёплый гараж







Крепкие морозы пришли в Новосибирскую область сегодняшней ночью. Из-за неблагоприятного прогноза погоды дорожники перешли на усиленный режим работы: они чаще патрулируют федеральные трассы, чтобы вовремя помочь замерзающим водителям. А новосибирские горнолыжные курорты предупредили о том, что из-за холодов закрываются на несколько дней — подъемники не будут работать до конца следующей недели. Сегодня НГС в режиме онлайн следит за тем, как город переживает морозы.