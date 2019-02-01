Лыжники отменили гонку из-за сильных морозов

Лыжники изменили календарь гонок из-за холода





Новосибирские лыжники отменили воскресную гонку из-за холодов. В выходные на базе им. Алика Тульского планировали провести гонку преследования — мужчины должны были пробежать на лыжах 5 километров, а женщины, дети и пенсионеры старше 70 лет — 4 километра.





«Гонку не перенесли, а отменили. Поскольку календарь у нас очень плотный, было принято решение отменить. Возможности перенести нет. На международном уровне принято, что температура должна быть не ниже –15 градусов, для взрослых не ниже –21. На внутренних российских соревнованиях все бегают до –28 градусов», — пояснил председатель правления «Любительского лыжного союза» Антон Чесноков.





В следующую субботу, 9 февраля, в Новосибирске планируют провести всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2019». По информации организаторов, на открытие соревнований прибудут министр спорта РФ Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Повлияет ли погода на перенос соревнований, пока не известно.





Вчера новосибирские горнолыжные курорты предупредили о том, что закрываются на несколько дней из-за морозов — подъемники не будут работать до конца следующей недели.