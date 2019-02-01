Рабочего завалило землёй в посёлке под Новосибирском

Спасательные работы осложнены сильным морозом, из-за которого промёрзла земля

По информации АСС, глубина завала составляет 5 метров. За ночь спасатели успели откопать только 1,5 метра промёрзшей земли
По информации АСС, глубина завала составляет 5 метров. За ночь спасатели успели откопать только 1,5 метра промёрзшей земли


Вечером 31 января в посёлке Восход в Новосибирском районе области рабочего во время рытья траншеи для прокладки труб засыпало грунтом.


По информации спасателей Аварийно-спасательной службы Новосибирской области (АСС НСО), информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 21:35.


«Незамедлительно выехали спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО, совместно со спасателями Муниципальной аварийно-спасательной службы приступили к работам. С помощью шанцевого инструмента (лопаты) откопали 1,5 метра осыпавшегося грунта», — говорится в официальной группе АСС НСО в соцсети «ВКонтакте».


Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе АСС, спасательные работы осложнены сильным морозом.


«Сегодня, как станет светлее, спасатели продолжат работать на месте. Там глубина около пяти метров, а за ночь откопали полтора метра. Из-за опасности обрушения грунта прекратили работы до рассвета. Про самих рабочих ничего неизвестно. Земля промёрзшая, копать трудно. 


Очевидцы сообщили, что там один пострадавший, но мы не исключаем факт того, что людей под завалом может быть больше», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аварийно-спасательной службы.


В октябре прошлого года в Железнодорожном районе Новосибирска мужчину завалило землей — от полученных травм новосибирец скончался на месте.

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