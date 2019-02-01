Последствия аварии с автобусом, въехавшим в мост: число пострадавших изменилось

В больницу отвезли восемь человек из десяти

Авария случилась в 13:02





Новосибирская автоинспекция рассказала о травмах пострадавших в аварии с автобусом, который въехал в мост на Бердском шоссе.





Накануне, 31 января, автобус с пассажирами врезался в бетонную опору моста на выезде из Нижней Ельцовки — за помощью к медикам обратились 10 пассажиров.





«Восемь доехали до больницы, остальным просто была оказана помощь», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





В итоге оказалось, что серьёзно пострадали только три человека — остальные к категории раненых не относятся.





По данным ГИБДД, 70-летний пассажир получил сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника, 60-летняя пассажирка сломала челюсть, 84-летний пассажир также получил сотрясение мозга и ушиб лба. Они в больнице.





45-летний водитель, по информации Савченкова, был трезв и не пострадал.





ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии



