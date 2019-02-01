Последствия аварии с автобусом, въехавшим в мост: число пострадавших изменилось
В больницу отвезли восемь человек из десяти
Новосибирская автоинспекция рассказала о травмах пострадавших в аварии с автобусом, который въехал в мост на Бердском шоссе.
Накануне, 31 января, автобус с пассажирами врезался в бетонную опору моста на выезде из Нижней Ельцовки — за помощью к медикам обратились 10 пассажиров.
«Восемь доехали до больницы, остальным просто была оказана помощь», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
В итоге оказалось, что серьёзно пострадали только три человека — остальные к категории раненых не относятся.
По данным ГИБДД, 70-летний пассажир получил сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника, 60-летняя пассажирка сломала челюсть, 84-летний пассажир также получил сотрясение мозга и ушиб лба. Они в больнице.
45-летний водитель, по информации Савченкова, был трезв и не пострадал.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым