Последствия аварии с автобусом, въехавшим в мост: число пострадавших изменилось

В больницу отвезли восемь человек из десяти

Авария случилась в 13:02
Авария случилась в 13:02


Новосибирская автоинспекция рассказала о травмах пострадавших в аварии с автобусом, который въехал в мост на Бердском шоссе.


Накануне, 31 января, автобус с пассажирами врезался в бетонную опору моста на выезде из Нижней Ельцовки — за помощью к медикам обратились 10 пассажиров.


«Восемь доехали до больницы, остальным просто была оказана помощь», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


В итоге оказалось, что серьёзно пострадали только три человека — остальные к категории раненых не относятся.


По данным ГИБДД, 70-летний пассажир получил сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника, 60-летняя пассажирка сломала челюсть, 84-летний пассажир также получил сотрясение мозга и ушиб лба. Они в больнице.


45-летний водитель, по информации Савченкова, был трезв и не пострадал.


 ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии
 ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии


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