Теперь до «МЕГИ»: власти рассказали, когда вернётся маршрутка № 20
В мэрии сообщили, что маршрутка изменит схему движения
В мэрии Новосибирска рассказали, что маршрутка
Как пояснили корреспонденту НГС в ответе на запрос, перевозку пассажиров на маршрутке
«С целью возобновления работы маршрута
В мэрии добавили, что изменённый маршрут утвердили 28 января.
Предполагается, что он начнёт работать во второй половине февраля после оформления всех документов, добавили в муниципалитете.
«При изменении пути следования протяженность маршрута составит 28,8 км, интервал движения — 10-11 минут», — добавили в пресс-центре мэрии.
В конце декабря в Новосибирске изменилась схема движения маршрутки
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)