Теперь до «МЕГИ»: власти рассказали, когда вернётся маршрутка № 20

Маршрутку № 20 отменили в июле из-за расторжения контракта с перевозчиком





В мэрии Новосибирска рассказали, что маршрутка № 20 вернётся и изменит свой путь — теперь она будет курсировать до микрорайона ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска.





Как пояснили корреспонденту НГС в ответе на запрос, перевозку пассажиров на маршрутке № 20 прекратили в июле 2018 года из-за расторжения с перевозчиком договора. У других перевозчиков маршрут спросом не пользовался.





«С целью возобновления работы маршрута № 20 , в связи с обращением перевозчика с предложением обслуживания маршрута по измененной схеме <…> 06.12.2018 данный вопрос был рассмотрен на маршрутной комиссии <…>. В результате чего было рекомендовано согласовать изменение схемы маршрута маршрутного такси № 20 «Микрорайон «Щ» – «Речной вокзал» (с отменой № 20/1 ) на «Микрорайон «Щ» – СТЦ «МЕГА», исключив движение до остановки «Речной вокзал» и организовав его через дамбу ГЭС, микрорайон ОбьГЭС, Советское шоссе», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии добавили, что изменённый маршрут утвердили 28 января.





Предполагается, что он начнёт работать во второй половине февраля после оформления всех документов, добавили в муниципалитете.







«При изменении пути следования протяженность маршрута составит 28,8 км, интервал движения — 10-11 минут», — добавили в пресс-центре мэрии.







Схема изменённого маршрута маршрутки № 20



